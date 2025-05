Wall Street cède du terrain ; Home Depot sous pression

(AOF) - Les marchés actions américains ont clôturé dans le rouge sur fond de hausse des taux longs. Le rendement des bons du Trésor américain sur dix ans a grimpé à 4,481%. Côté valeurs, le détaillant d'articles de bricolage Home Depot a terminé en territoire négatif après la publication de résultats mitigés au premier trimestre. Nvidia a également cédé du terrain avant de dévoiler ses trimestriels la semaine prochaine. Le Dow Jones s'est replié de 0,27% à 42 677,24 points tandis que le Nasdaq a perdu 0,38% à 19142 points.

Home Depot a reculé de 0,61% à 377,05 dollars après la publication de résultats mitigés au premier trimestre. Le détaillant américain d'articles de bricolage a dévoilé un bpa ajusté de 3,56 dollars sur la période, en deçà des prévisions qui ciblaient un bpa ajusté de 3,60 dollars. Le bénéfice net s'élève à 3,4 milliards d'euros, contre 3,6 milliards un an avant. Les revenus de la firme d'Atlanta ressortent en revanche en hausse de 9,4% en rythme annuel, à 39,9 milliards de dollars, contre 39,3 milliards attendus.

Les chiffres économiques du jour

Aucune statistique économique d'importance n'est attendue.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

BioNTech

BioNTech a prévu d’investir 1 milliard de livres sterling au cours des dix prochaines années au Royaume-Uni afin d’élargir ses activités de Recherche & Développement de médicament innovants. Le gouvernement du pays accordera à la société de biotechnologie une subvention pouvant atteindre 129 millions de livres sterling, environ 153,2 millions d’euros, payable sur 10 ans pour soutenir ses activités. Il s’agit de l’une des subventions les plus importantes de ce type jamais accordé à une entreprise pharmaceutique au Royaume-Uni.

Levi Strauss

Levi Strauss annonce avoir conclu un accord définitif avec Authentic Brands Group (propriétaire de Reebok et de Van Heusen) pour la cession de sa marque de vêtements Dockers pour une valeur de 311 millions de dollars. La transaction reste soumise aux conditions de clôture habituelles et devrait être finalisée d'ici fin juillet. Les produits de Dockers représentaient 5 % de chiffre d'affaires net de Levi Strauss pour chacun des trois derniers exercices (2022, 2023, 2024).

Intel

Intel envisagerait de céder sa division Network and Edge, qui fabrique des puces pour les réseaux informatiques et de télécommunications, affirme Reuters. Le fabricant de semi-conducteurs aurait étudié la méthode et le calendrier d'une possible scission de ces activités et a contacté des tiers susceptibles d'être intéressés par l’opération.