Wall Street : cède à la lourdeur, à 48H des '3 sorcières' information fournie par Cercle Finance • 15/04/2025 à 22:22









(CercleFinance.com) - Wall Street termine dans le rouge, à l'issue d'une séance qui avait débuté sous le signe de la fermeté, sans enthousiasme excessif mais avec des gains moyens de +5% sur les 3 principaux indices US.



Au final, le rouge l'emporte avec -0,4% sur le Dow Jones, -0,17% sur le S&P500 puis -0,05% sur le Nasdaq (malgré +4,6% sur Crowdstrike, +5% sur Netflix, +6,3% sur Palantir).



United gagnait 5% après clôture grâce à des résultats de 0,91$/titre contre 0,76$ anticipé... grâce à une hausse des réservations de vols internationaux en hausse de +5,2%.

A noter également la détente du 'VIX' de -2,5% vers 30,15', au plus bas depuis le 3 avril : une accalmie après la tempête déclenchée par les droits de douane présentés par Donald Trump lors du 'Jour de la Libération' observent les analystes de Capital Economics.



'A moins de nouvelles mauvaises surprises, il semble que le pire soit passé pour les marchés', ajoute le cabinet de recherche économique.



'Cependant, les perspectives d'un rebond durable du marché boursier demeurent limitées', prévient le bureau londonien.



La séance était marquée par de nombreuses statistiques aujourd'hui: l'indice 'Empire State' rebondit légèrement mais le score reste en territoire négatif.

L'activité manufacturière reprend +12Pts après une baisse appuyée de vingt-six points le mois précédent.



Les indices des nouvelles commandes et des livraisons sont également restés en territoire négatif, à respectivement -8,8 et -2,9.

Mais surtout, et c'est le plus frappant, l'enquête montre que les entreprises anticipent une détérioration des conditions au cours des prochains mois, avec un niveau de pessimisme jusqu'alors rarement observé.

L'indice des conditions générales d'activité futures chute en effet de vingt points à -7,4, affichant un recul total de 44 points au cours des trois derniers mois.

Pas de déception en revanche côté prix à l'import : ils ont diminué de 0,1% en mars 2025 aux Etats Unis par rapport au mois précédent (mais augmenté de 0,1% hors carburant), tandis que les prix à l'exportation ont stagné (mais se sont tassés de 0,1% hors denrées agricoles).



Le Département du Travail, qui dévoile ces chiffres en ligne avec les attentes, précise qu'en rythme annuel (c'est-à-dire par rapport à mars 2024), les prix à l'importation et à l'exportation des Etats-Unis se sont accrus de respectivement 0,9% et 2,4% le mois dernier.



Par ailleurs, le stock de logements neufs invendus gonfle à plus de 500.000 (dont 296.000 maisons dans le Sud des Etats Unis, le marché le plus actif), ce qui constitue un record depuis 2006.



Enfin, le baril de pétrole termine stable et les valeurs pétrolières finissent en baisse de -0,7%.





