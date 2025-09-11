Wall Street : carton plein de records absolus, baisse des taux invoquée pour la 100ème fois
information fournie par Zonebourse 11/09/2025 à 23:36
Le Dow Jones (+1,36%) franchit pour la 1ère fois les 46.000 et en termine à 46.108, le Nasdaq Composite (+0,7%) franchit le cap des 22.000 (soit +14% cette année) et le Nasdaq-100 avec +0,6% celui des 24.000 (zénith 24.016 en intraday, 23.992 en clôture), dans le sillage de Micron (7,5% avec le relèvement d'objectif de Citigroup à 175$), de Tesla (+6,1% pour 1.155Mds$ de 'capi', et un P/E de 250 pour 2025 et 160 pour 2026).
Broadcom, la grande vedette de mercredi avec pratiquement +10% consolide de -2,7% mais demeure en territoire record.
Le S&P500 (+0,85%) en termine sur un 34ème record annuel, quasiment au plus haut vers 6.590Pts, ce qui excède les prévisions annuelles les plus optimistes (gain de +12% en 8 mois et une semaine, l'année est loin d'être terminée).
'Ce 'carton plein de records est consécutif à la publication du 'CPI' jugé rassurant (le '10 ans' US retombe sous 4,000%).
Et une fois de plus 'la baisse des taux' est invoquée : si Wall Street progresse 158 fois cette année, à 157 reprises, ce sera attribué à la réduction du loyer de l'argent, la 158ème fois à Oracle qui prend +40% en 1 séance : d'après le Département du Travail, l'indice des prix à la consommation américain a augmenté de 2,9% en août par rapport au même mois de 2024, un taux annuel globalement conforme aux attentes.
Hors énergie (+0,2%) et produits alimentaires (+3,2%), deux catégories souvent volatiles, le taux d'inflation annuel sous-jacent est ressorti à 3,1% le mois dernier, un taux là aussi en ligne avec le consensus des économistes.
En rythme séquentiel, c'est-à-dire entre les mois de juillet et août 2025, les prix à la consommation aux Etats-Unis ont augmenté de 0,4% en données brutes et de 0,3% en données 'core' excluant l'énergie et les produits alimentaires.
Sur le front de l'emploi, les inscriptions hebdomadaires au chômage ont augmenté plus que prévu, de +27.000, ce qui est une bonne 'mauvaise nouvelle' puisqu'elle conforte le scénario à 3 baisses de taux cette année.
Sur le compartiment obligataire, la publication d'un CPI conforme aux prévisions apaise les craintes inflationnistes : le rendement du bon du Trésor US à 10 ans est repassé en séance en-dessous des 4% (vers 3,99%), avant de remonter à l'équilibre vers 4,023% (-0,5Pt) car Wall Street est repassé en mode 'full risk-on' (et le '30 ans' efface -2Pts à 4,6580%).
Côté énergie, la baril de 'WTI' rechute de -2,4% vers 62,2$, au lendemain de l'annonce par l'Energy Information Administration (EIA) américaine d'une forte augmentation des stocks de carburants, d'essence et d'autres produits distillés aux Etats-Unis la semaine dernière: le secteur des pétrolières est le seul à finir dans le rouge ce jeudi.
