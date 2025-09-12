Wall Street : carton plein de records absolus après le CPI
information fournie par Zonebourse 12/09/2025 à 07:32
Le Dow Jones (+1,36%) franchit pour la 1ère fois les 46 000 et termine à 46 108, le Nasdaq Composite (+0,7%) franchit le cap des 22 000 (soit +14% cette année) et le Nasdaq-100 (+0,6%), celui des 24 000 (zénith 24 016 en intraday, 23 992 en clôture), dans le sillage de Micron (+7,5% avec le relèvement d'objectif de Citigroup) et Tesla (+6,1% pour 1155MdsUSD de 'capi', et un P/E de 250 pour 2025 et 160 pour 2026).
Broadcom, la grande vedette de mercredi avec pratiquement +10%, consolide de -2,7% mais demeure en territoire record.
Le S&P500 (+0,85%) finit sur un 34ème record annuel, quasiment au plus haut vers 6587, ce qui excède les prévisions annuelles les plus optimistes (gain de +12% en 8 mois et une semaine, l'année est loin d'être terminée).
Ce 'carton plein' de records est consécutif à la publication du 'CPI' jugé rassurant : d'après le Département du Travail, l'indice des prix à la consommation américain a augmenté de 2,9% en août par rapport au même mois de 2024, un taux annuel globalement conforme aux attentes.
Hors énergie (+0,2%) et produits alimentaires (+3,2%), deux catégories souvent volatiles, le taux d'inflation annuel sous-jacent est ressorti à 3,1% le mois dernier, un taux là aussi en ligne avec le consensus des économistes.
Sur le front de l'emploi, les inscriptions hebdomadaires au chômage ont augmenté plus que prévu, de +27 000, ce qui est une bonne 'mauvaise nouvelle' puisqu'elle conforte le scénario à 3 baisses de taux cette année.
Sur le compartiment obligataire, la publication d'un CPI conforme aux prévisions apaise les craintes inflationnistes : le rendement du bon du Trésor US à 10 ans est repassé en séance en-dessous des 4% (vers 3,99%), avant de remonter à l'équilibre vers 4,023% car Wall Street est repassé en mode 'full risk-on' (et le '30 ans' efface -2 points de base à 4,658%).
Côté énergie, la baril de 'WTI' rechute de -2,4% vers 62,2 USD, au lendemain de l'annonce d'une forte augmentation des stocks de carburants, d'essence et d'autres produits distillés aux Etats-Unis la semaine dernière : le secteur des pétrolières est le seul à finir dans le rouge ce jeudi.
