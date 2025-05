Wall Street : boucle à l'équilibre un mois de mai historique information fournie par Cercle Finance • 30/05/2025 à 23:53









(CercleFinance.com) - Le mois de mai de n'est pas terminé en apothéose mais pas question de reperdre les gains du mois écoulé : le S&P500 finit inchangé et engrange +6,2% sur le mois écoulé (+1,9% hebdo), le Dow Jones grappille 0,13%, l'indice Nasdaq cède 0,3% mais engrange +2,5% en hebdo et +9,5% depuis le 30 avril (c'est un des meilleurs mois de mai de l'histoire).



Les investisseurs semblent euphorique : la reprive en 'V' d'avril/mai est la plus puissante de l'histoire de Wall Street mais la question des 'tarifs' est loin d'être réglée, d'autant que Trump accuse la Chine de violer les règles (provisoires) fixées par les USA (contournement des droits de douane, embargo sur les terres rares).

Un durcissement de ton de Trump -et de nouvelles mesures d'intimidation pour mettre la pression sur Pékin- pourrait être encore à l'origine de nouvelles secousses sur les marchés.



Il y avait également des 'chiffres' cet après midi aux US : les dépenses de consommation des ménages américains ont augmenté de 0,2% en avril en rythme séquentiel, après +0,7% le mois précédent, tandis que leurs revenus se sont accrus de 0,8%, après +0,7% en mars, selon le Département du Commerce.



Par ailleurs, l'indice des prix à la consommation dit 'PCE' -très surveillé par la Fed- est ressorti à +2,1% en avril en rythme annuel (après +2,3% en mars). En données sous-jacentes (hors énergie et alimentation), il s'est établi à +2,5% (après +2,7%).



L'inflation PCE d'avril, la mesure d'inflation préférée de la Fed, chute à 2,1 %, en dessous des attentes de 2,2 %.

L'inflation 'core PCE' chute à 2,5 %, conformément aux attentes et reste à son plus bas niveau depuis septembre 2024.



Les chiffres du jour sont 'bons' (ils peuvent inciter la FED à baisser les taux cet automne) mais les rendements des emprunts d'Etat se détendent à peine (-2Pts de base sur le '10 ans'.





