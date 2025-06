Wall Street: Boeing plombe la tendance, le dollar chute information fournie par Cercle Finance • 12/06/2025 à 15:17









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir en baisse jeudi matin, pénalisée notamment par la chute de Boeing suite au crash d'un de ses avions en Inde, et ce en dépit de la faiblesse persistante du dollar.



Une demi-heure avant l'ouverture, les 'futures' sur les principaux indices new-yorkais rétrocèdent entre 0,2% et 0,5%, annonçant un début de séance dans le rouge.



Les contrats à terme n'ont pas beaucoup réagi aux indicateurs publiés en début de matinée, qui témoignent pourtant d'une meilleure maîtrise de l'inflation et d'une relative stabilité du marché du travail.



Le Département du Travail a fait savoir que les prix à la production avaient augmenté de 0,1% en mai par rapport au mois précédent, en données totales comme en excluant l'alimentation, l'énergie et les services commerciaux.



Exprimée en variation annuelle, la hausse des prix producteurs a accéléré de 0,1 point à 2,6% le mois dernier en données brutes, mais a au contraire ralenti (-0,2 point à 2,7%) hors alimentation, énergie et services commerciaux.



Parallèlement, ce sont quelque 248.000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage qui ont été recensées la semaine dernière aux Etats-Unis, un chiffre inchangé par rapport à la semaine précédente.



Hier déjà, Wall Street avait fini sur une note de lourdeur malgré la publication en début de journée de statistiques attestant de moindres pressions inflationnistes.



Du côté des valeurs, Boeing devrait abandonner près de 5% à l'ouverture après le crash d'un 787 d'Air India à destination de Londres, qui transportait 242 personnes à son bord.



Sur le marché des devises, l'euro a repassé 1,16 dollar pour la première fois depuis octobre 2021, profitant de la faiblesse continue du billet vert, de nouveau affaibli par les préoccupations liées à la politique commerciale américaine.



L'indice dollar, qui mesure les fluctuations de la devise américaine face à un panier de monnaies de référence, abandonne encore 0,9% pour revenir à un plus bas niveau depuis 2022.



Le rendement des obligations du Trésor à dix ans poursuit lui aussi son repli en direction de 4,35%.





