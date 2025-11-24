 Aller au contenu principal
Wall Street bien orienté ; Tyson Foods au menu
information fournie par AOF 24/11/2025 à 17:47

(AOF) - Les marchés actions américains évoluent en zone positive pour cette première séance d'une semaine qui sera notamment marquée, jeudi, par la fermeture de Wall Street, Thanksgiving oblige. Le président de la Fed de New York a contribué à raviver les espoirs d'assouplissement en décembre même si les récentes turbulences du secteur technologique ne sont toujours écartées. Tyson Foods bondit après l'annonce de la fermeture de l'une de ses plus grandes usines de transformation de viande bovine outre-Atlantique. Le Dow Jones avance de 0,71% à 46573 points et le Nasdaq de 2,23% à 22775 points.

Tyson Foods (+5,78% à 56,77 dollars) a annoncé qu'il mettra fin à ses activités dans l'une de ses plus grandes usines de transformation de viande bovine aux Etats-Unis. Elle est située dans la ville de Lexington, dans le Nebraska. En outre, le groupe agroalimentaire réduira l'activité de son usine de boeuf à Amarillo, au Texas, à une seule équipe fonctionnant à pleine capacité. Afin de répondre à la demande des clients, la production sera augmentée dans d'autres usines bovines de la société, optimisant ainsi les volumes à travers son réseau.

Les chiffres économiques du jour

Aucune statistique d'importance n'est attendue ce jour.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Biogen

Novo Nordisk a annoncé que son essai de phase 2 évaluant l'efficacité et la sécurité du Sémaglutide oral par rapport au placebo, en complément du traitement standard, n'ont pas confirmé la supériorité du traitement par rapport au placebo dans la réduction de la progression de la maladie d'Alzheimer. Cette annonce profite notamment à Biogen, dont le titre est attendu en forte hausse à l'ouverture de Wall Street. La société a déjà commercialisé deux traitements dans cette indication en partenariat avec Eisai.

Kohl's

Kohl's devrait nommer Michael Bender au poste de directeur général permanent dès ce lundi, fait savoir l'agence Bloomberg, citant une source au fait du dossier. Le distributeur de grands magasins en difficulté avait licencié en mai son ancien directeur général, Ashley Buchanan. Ce renvoi constituait le troisième changement de PDG en trois ans pour Kohl's. Michael Bender siège au conseil d'administration de Kohl's en tant que directeur depuis juillet 2019.

Tyson Foods

Vendredi, le groupe agroalimentaire Tyson Foods a annoncé qu'il mettra fin à ses activités dans son usine bovine de Lexington, dans le Nebraska. Il réduira l'activité de son usine de boeuf à Amarillo, au Texas, à une seule équipe fonctionnant à pleine capacité. Afin de répondre à la demande des clients, la production sera augmentée dans d'autres usines bovines de la société, optimisant ainsi les volumes à travers son réseau. "Nous comprenons l'impact de ces décisions sur les membres de l'équipe et les communautés dans lesquelles nous opérons", a déclaré la société.

