Wall Street bien orienté avant la Fed ; nouveau record de capitalisation mondiale pour Nvidia

(AOF) - Les marchés américains s'affichent en territoire positif à quelques heures désormais du verdict de la Fed qui devrait annoncer une baisse de ses taux de 25 points de base. Au chapitre des valeurs, Nvidia est devenu la première entreprise au monde à franchir le cap symbolique des 5 000 milliards de dollars de valorisation boursière. De son côté, Boeing voit rouge, pénalisé par une charge de près de 5 milliards de dollars. A la clôture, les publications de Meta, Microsoft et Alphabet seront scrutées. Le Dow Jones avance de 0,51% à 47947 points et le Nasdaq de 0,50% à 23945 points.

Nvidia gagne 3,91% à 208,90 dollars et pèse désormais plus de 5000 milliards de dollars en Bourse. Le spécialiste des puces pour des applications d'intelligence artificielle avait déjà été la première société à dépasser les 4000 milliards de dollars de capitalisation en début juillet. Nvidia devance désormais de 1000 milliards de dollars la capitalisation du numéro 2, Apple. Le franchissement de ce seuil intervient alors que le président américain, actuellement en Asie, a indiqué qu'il allait discuter de Blackwell, la puce de dernière génération de Nvidia, avec le président chinois.

Les chiffres économiques du jour

Aux États-Unis, les stocks hebdomadaires de pétrole ont reculé de 6,858 millions de barils la semaine dernière. Les analystes anticipaient -0,900 million. Ces stocks avaient cédé 1,472 million la semaine précédente. De leur côté, les stocks d'essence ont reculé de 5,941 millions de barils, après une baisse de 2,147 millions une semaine plus tôt. Enfin, les stocks de produits distillés ont connu une baisse de 3,362 millions de barils, contre -1,479 million. Après cette annonce, le cours du baril de Brent progressait vers 17 heures de 1,12% à 65,12 dollars.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Boeing

Au troisième trimestre, les revenus de Boeing ont augmenté de 30% en glissement annuel à 23,27 milliards de dollars. Sur ce trimestre, sa perte nette s'est réduite. Impacté par une charge de 4,9 milliards de dollars avant impôts sur le programme de son bicouloir 777X, elle ressort à 5,34 milliards de dollars contre 6,17 milliards de dollars au troisième trimestre 2024. Par action, sur cette période, la perte diluée s'élève à 7,14 dollars contre une perte diluée de 9,97 dollars un an avant. Le free cash flow est positif à 238 millions de dollars contre -1,956 milliard de dollars un an avant .

Caterpillar

Caterpillar est attendu en hausse à la faveur d'une performance trimestrielle meilleure qu'anticipé. Le fabricant d'engins de terrassement et de matériel minier a enregistré au troisième trimestre un bénéfice net de 2,30 milliards de dollars, représentant 4,88 dollars par action, contre un profit de 2,464 milliards de dollars, soit 5,06 dollars par action, un an plus tôt à la même époque. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action s'est élevé à 4,95 dollars, ressortant au-dessus du consensus s'élevant à 4,51 dollars.

Kraft Heinz

Le groupe d'agroalimentaire Kraft Heinz a revu à la baisse ses perspectives. Au troisième trimestre, le groupe a généré un bénéfice net de 613 millions de dollars, soit 52 cents par action contre une perte de 290 millions de dollars ou 24 cents par action, un an auparavant. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action a atteint 61 cents, soit 4 cents de mieux que le consensus. Les ventes ont reculé de 2,3% à 6,24 milliards de dollars alors que le marché visait 6,25 milliards de dollars. Elles ont baissé de 2,5% en données organiques.

Mondelez

Au troisième trimestre 2025, les revenus de Mondelez s'élèvent à 9,77 milliards de dollars, soit une hausse de 5,9% et 3,4% en organique. La croissance des revenus nets organiques a été tirée par des prix nets plus élevés, partiellement compensée par un volume/mix défavorable. Le bénéfice d'exploitation a diminué de 35,5% à 744 millions de dollars, soit une marge de 7,6%, en baisse de 490 points de base. Le bénéfice net se replie de 12,9% à 743 millions de dollars. Par action, il ressort à 0,57%, soit un repli de 9,5%.

Verizon

Au troisième trimestre, Verizon a déclaré un bpa de 1,21 dollar contre 1,19 dollar attendu. Sur cette période, ses revenus ressortent également supérieurs aux attentes. Ils s'élèvent à 33,88 milliards de dollars contre un consensus de 34,3 milliards de dollars. Dans ce contexte, l'opérateur télécom américain a réaffirmé ses prévisions de bénéfices et de flux de trésorerie disponible pour l'ensemble de l'année et a déclaré qu'il s'attendait à ce que les dépenses d'investissement se situent dans la fourchette de 17,5 à 18,5 milliards de dollars, ou en dessous de cette fourchette.

Visa

Visa a dévoilé des comptes plus solides qu'anticipé au quatrième trimestre, clos fin septembre. Le résultat net du groupe de cartes de crédit et de paiement a en revanche reculé de 4% à 5,1 milliards de dollars, soit 2,62 dollars par action. Le bénéfice par action ajusté est ressorti à 2,98 dollars, soit 1 cent de mieux que le consensus. Le chiffre d'affaires a augmenté de 12% à 10,7milliards de dollars, dépassant les attentes de Wall Street de 10,62 milliards de dollars.