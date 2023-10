Wall Street: biais positif après une vague de résultats information fournie par Cercle Finance • 13/10/2023 à 15:00

(CercleFinance.com) - Les futures sur le S&P500 (+0,2%) et le Nasdaq 100 (stables) laissent attendre un début de séance plutôt positif à la Bourse de New York, à la suite d'une première vague de publications d'entreprises pour la saison des résultats de troisième trimestre.



JPMorgan Chase a publié un BPA trimestriel en hausse de 39%, aidé par un repli de ses provisions pour pertes sur crédit, mais aussi par des revenus en progression grâce à l'acquisition de First Republic et aux taux d'intérêt plus élevés.



'Un marché du travail toujours tendu, un endettement public très élevé avec des déficits budgétaires record en temps de paix, augmentent les risques que l'inflation demeure élevée et que les taux d'intérêt montent encore', estimait d'ailleurs son PDG Jamie Dimon.



Les opérateurs pourront aussi réagir ce vendredi aux résultats dévoilés par les banques Citigroup et Wells Fargo, ainsi qu'à ceux du géant de la gestion d'actifs BlackRock et du groupe d'assurance-santé UnitedHealth.



En dehors des publications financières, la CMA du Royaume-Uni a donné son feu vert au rachat de l'éditeur de jeux vidéo Activision Blizzard par Microsoft, ouvrant la voie à la finalisation de cette opération estimée à 70 milliards de dollars.



Le distributeur alimentaire Dollar General a annoncé jeudi soir le retour de Todd Vasos au poste de CEO, qu'il avait déjà occupé de juin 2015 à novembre 2022, ainsi qu'une mise à jour de ses prévisions financières pour 2023.



Au chapitre des statistiques, après une baisse de 1,7% des prix à l'importation aux Etats-Unis sur un an en septembre, les opérateurs doivent prendre connaissance de l'indice de confiance du consommateur calculé par l'Université du Michigan.