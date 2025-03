Wall Street: biais négatif avec l'incertitude économique information fournie par Cercle Finance • 21/03/2025 à 14:05









(CercleFinance.com) - Les futures sur le S&P500 (-0,6%) et le Nasdaq-100 (-0,8%) augurent d'une ouverture en berne à Wall Street, alors que les projets de l'administration Trump -et leurs effets potentiels tant en termes d'activité que d'inflation- continuent de préoccuper les investisseurs.



'Le contexte économique reste caractérisé par une incertitude élevée. L'un des principaux facteurs qui pourraient affecter les perspectives est la politique tarifaire que le gouvernement américain prévoit de mettre en oeuvre en avril', prévient ainsi Antonio Di Giacomo.



Selon cet analyste de marchés pour l'Amérique Latine chez XS, 'ces mesures pourraient avoir un impact sur le commerce international, affectant l'offre et la demande de biens et de services et, par conséquent, l'évolution de l'inflation'.



'L'incertitude des politiques tarifaires et les anticipations d'inflation resteront des facteurs clés dans les futures décisions de politique monétaire', ajoute-t-il, invitant donc les investisseurs à rester attentifs aux annonces et aux actions de la Fed.



Parmi les nombreuses publications de jeudi après clôture, Nike a fait état d'un BPA en chute de 30% pour son troisième trimestre 2024-25, reflétant une marge brute en contraction et un chiffre d'affaires en baisse de 7% hors effets de changes.



A l'occasion de sa publication trimestrielle, FedEx a révisé en baisse ses prévisions annuelles, au vu de 'la faiblesse et l'incertitude persistantes de l'économie industrielle américaine, qui limitent la demande pour ses services interentreprises'.



Micron Technology a dévoilé des bénéfices en forte amélioration pour son deuxième trimestre comptable, avec une 'exécution vigoureuse et une demande robuste en IA' qui ont soutenu un triplement de ses revenus en centres de données.



Enfin, Lennar Corp a publié au titre de son premier trimestre 2024-25 un BPA ajusté en baisse de 17%, dans un contexte où 'il est de plus en plus difficile pour les ménages d'accéder à la propriété', selon le constructeur de maisons.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.