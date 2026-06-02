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Wall Street avance avec prudence malgré l'envolée de plusieurs valeurs liées à l'IA
information fournie par Zonebourse 02/06/2026 à 17:21

Les principaux indices américains évoluent en légère hausse mardi, prolongeant une série positive qui pourrait atteindre neuf séances consécutives pour le S&P 500 et le Nasdaq Composite. Les investisseurs restent toutefois prudents face aux signaux contradictoires entourant les relations entre les États-Unis et l'Iran. À mi-séance, le S&P 500 et le Nasdaq 100 progressent d'environ 0,2%, tandis que le Dow Jones gagne près de 0,1%.

Le contexte géopolitique continue de limiter l'appétit pour le risque. Les discussions entre Washington et Téhéran semblent toujours dans l'impasse après les déclarations iraniennes de la veille évoquant une suspension du dialogue avec les États-Unis et un possible blocage total du détroit d'Ormuz.

Donald Trump a néanmoins tenté de rassurer les marchés en affirmant qu'il pensait pouvoir prolonger le cessez-le-feu et obtenir la réouverture du détroit d'Ormuz "dans la semaine à venir". Ces déclarations ont contribué à apaiser une partie des inquiétudes, sans pour autant relancer franchement la prise de risque sur les marchés.

Les investisseurs surveillent également les prochains rendez-vous macroéconomiques. L'enquête ADP sur l'emploi dans le secteur privé sera publiée mercredi, avant le rapport officiel sur l'emploi américain attendu en fin de semaine, deux indicateurs susceptibles d'influencer les anticipations concernant la politique monétaire de la Réserve fédérale.

Du côté des entreprises, Hewlett Packard Enterprise s'envole de plus de 25% après la publication de résultats records. Le groupe a notamment indiqué que cette performance lui permettait d'atteindre avec deux ans d'avance certains de ses objectifs financiers.

Marvell Technology affiche également une progression spectaculaire de près de 25%. Le titre profite des déclarations de Jensen Huang lors du Computex, le dirigeant de Nvidia ayant estimé que l'entreprise était idéalement positionnée pour devenir la prochaine société du secteur à franchir le seuil des 1 000 milliards de dollars de capitalisation boursière.

Enfin, Alphabet attire également l'attention après des informations indiquant que le groupe préparerait une levée de 80 milliards de dollars destinés à financer ses investissements dans l'intelligence artificielle, dont 10 milliards pourraient provenir de Berkshire Hathaway.

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