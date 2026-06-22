Wall Street avance à tâtons, la tech pèse sur les indices

Wall Street a entamé la semaine sans direction claire, les investisseurs jonglant entre les avancées diplomatiques au Moyen-Orient et les interrogations croissantes sur les perspectives du secteur technologique. Dans ce contexte, le S&P 500 recule de 0,37% à 7 472,7 points, tandis que le Dow Jones gagne 0,29% à 51 712,7 points. Le Nasdaq 100, davantage exposé aux valeurs de croissance, abandonne quant à lui 0,19% à 30 347 points.

Selon les médiateurs présents en Suisse, les responsables américains et iraniens ont réalisé de "grands progrès" à l'issue du premier cycle de discussions, achevé plus tôt dans la journée. Plusieurs points de désaccord demeurent néanmoins, notamment concernant la situation au Liban et l'avenir du détroit d'Ormuz, deux dossiers jugés sensibles pour la stabilité régionale.

Après plusieurs mois d'euphorie autour de l'intelligence artificielle, les investisseurs s'interrogent de nouveau sur le niveau des investissements nécessaires au développement des infrastructures numériques. Les dépenses massives consacrées à la construction de centres de données alimentent les craintes concernant la rentabilité future du secteur, d'autant plus que la Réserve fédérale semble désormais davantage disposée à relever ses taux d'intérêt si l'inflation demeure élevée.

Dans ce contexte, les résultats de Micron, attendus dans les prochains jours, pourraient constituer un test important pour l'ensemble de l'industrie des semi-conducteurs et fournir des indications précieuses sur la dynamique de la demande liée à l'intelligence artificielle.

Les investisseurs restent également attentifs à l'évolution des anticipations monétaires après les déclarations de Kevin Warsh lors de la dernière réunion de la Fed. Le président de la banque centrale avait alors réaffirmé la nécessité de maintenir une politique suffisamment restrictive pour ramener durablement l'inflation vers son objectif.

Parmi les principales variations de la séance, SpaceX recule de 16,43%. Le titre est pénalisé après l'annonce de sa première émission obligataire, destinée à lever 20 milliards de dollars afin de financer ses projets de développement. Cette opération suscite des interrogations quant aux besoins de financement du groupe, malgré l'engouement observé depuis son introduction en Bourse.

Dans le secteur de la santé, AbbVie progresse de 6,25% après avoir validé l'acquisition d'Apogee Therapeutics. L'opération valorise la société de biotechnologie à environ 10,9 milliards de dollars, soit 135,11 dollars par action. Les investisseurs ont salué cette transaction, tandis qu'Apogee Therapeutics s'envole de 46,66%.

L'attention des marchés se portera désormais sur la publication, jeudi, de l'indice des dépenses de consommation personnelle (PCE), l'indicateur d'inflation privilégié par la Réserve fédérale. Une lecture supérieure aux attentes pourrait renforcer les anticipations d'un resserrement monétaire supplémentaire et conforter le discours plus ferme adopté récemment par Kevin Warsh et plusieurs responsables de la banque centrale.