Wall Street: au point mort après les records de la veille

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir sans tendance jeudi matin après les records inscrits la veille sur fond d'optimisme concernant l'évolution des taux d'intérêt.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices new-yorkais sont tous virtuellement inchangés, laissant entrevoir un début de séance au point mort.



Les investisseurs devraient tenter de reprendre leur souffle après le mouvement acheteur suscité hier par les chiffres de l'inflation, qui a propulsé le Dow Jones, le S&P 500 et le Nasdaq vers de nouveaux plus hauts historiques.



En dépit de cette dynamique favorables, les intervenants de marché s'interrogent toujours sur l'interprétation à faire de ces chiffres meilleurs que prévu, ou en tout cas moins pire que redouté.



Pour bon nombre d'analystes, une décélération plus substantielle des prix et un ralentissement plus net de l'activité vont devoir se produire avant que la Fed n'envisage d'assouplir sa politique monétaire.



'Est-ce que ce 'cocktail' est favorable aux marchés d'actions américains?', s'interroge Alexandre Baradez, responsable de l'analyse marchés chez IG France.



'Normalement non, il est plutôt propice à un peu de prudence qui se traduirait par quelques prises de gains et de la consolidation', souligne le spécialiste.



Les indicateurs meilleurs que prévu publiés dans la matinée semblent par ailleurs compromettre le scénario d'une baisse des taux de la Réserve fédérale au mois de septembre, désormais évalué à 51% contre 53% hier.



Les investisseurs devraient néanmoins saluer saluant les bons résultats de Cisco et de Walmart, deux composantes du Dow Jones, qui montrent que les groupes les plus traditionnels parviennent à bien s'adapter à la nouvelle donne économique.



Autre élément de soutien, le rendement des Treasuries à dix ans poursuit son repli en direction de 4,34%, revenant ainsi à un plus bas depuis le début du mois d'avril.





