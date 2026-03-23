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Wall Street attendue sur une bonne note après le volte-face de Trump
information fournie par Zonebourse 23/03/2026 à 14:03

En cette quatrième semaine de conflit au Moyen-Orient, l'optimisme reprend le dessus après des déclarations de Donald Trump évoquant des échanges " constructifs et fructueux " avec l'Iran. Dans ce contexte, les futures sur le S&P 500 et le Nasdaq progressent de plus de 1%, tandis que les cours du pétrole reculent de 7%.

Donald Trump a annoncé sur Truth Social, dans un message écrit intégralement en lettres capitales, avoir ordonné au ministère de la défense de suspendre, pour cinq jours, les frappes visant les centrales électriques et les infrastructures énergétiques iraniennes.

Il a également fait état d'échanges " très positifs et fructueux " avec Téhéran, évoquant la perspective d'un règlement des hostilités au Moyen-Orient.

Ces déclarations ont provoqué un net recul des cours du pétrole : le Brent est brièvement repassé sous les 100 dollars, chutant jusqu'à 10%.

Dans le même temps, les marchés actions européens ont inversé la tendance en cours de séance. Après une baisse de plus de 2% le matin, la Bourse de Paris gagnait 1% vers 13h30 et Francfort progressait de 1,6%. Vers 14h00, le Brent reculait de 7% à 103,76 USD, tandis que le WTI cédait également du terrain à 91,61 USD.

Une séance calme sur le plan des statistiques

Sur le front macroéconomique, les investisseurs suivront les dépenses de construction en janvier, attendues à 15h00.

Côté entreprises, Accenture a annoncé un investissement dans DaVinci Commerce, un acteur du commerce alimenté par l'IA agentique. Pfizer et Valneva ont de leur côté indiqué que leur candidat vaccin contre la maladie de Lyme avait affiché une efficacité supérieure à 70% lors d'un essai clinique de phase avancée.

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