Wall Street attendue en repli, les douanes et l'Iran préoccupent
information fournie par Zonebourse 23/02/2026 à 14:50
Pour mémoire, le S&P 500 s'est adjugé 0,69% à 6 909,5 points et le Dow Jones a progressé de 0,47% à 49 625,9 points vendredi en clôture, tandis que le Nasdaq 100 a grimpé de 0,87% à 25 012,6 points.
Wall Street a en effet profité du rebond des poids lourds de la technologie après que la Cour suprême a annulé les droits de douane globaux instaurés par Donald Trump, un événement intervenu en cours de séance vendredi.
Dans la foulée de cette décision, le président des Etats-Unis a annoncé son intention d'instaurer un droit de douane mondial de 10% (un taux porté durant le week-end à 15%) pour une période de 150 jours, afin de remplacer une partie des dispositifs d'urgence invalidés par la Cour.
"Ce geste unilatéral rebat les cartes d'un commerce transatlantique déjà fragilisé et menace un accord laborieusement négocié entre Washington et Bruxelles", souligne notamment Michaël Nizard, head of multi-asset & overlay chez Edmond de Rothschild AM.
"Les partenaires les plus proches de Washington ne sont pas épargnés. Le Royaume-Uni, qui avait obtenu un taux uniforme de 10% dans le cadre d'un accord de "réciprocité", se voit désormais exposé à une hausse de cinq points", note-t-il par ailleurs.
"En dehors du dossier des droits de douane, nous aurons également davantage de gros titres géopolitiques à gérer cette semaine, car la dernière vague de pourparlers américano-iraniens est attendue à Genève jeudi", pointe par ailleurs Deutsche Bank.
La banque allemande rappelle qu'aux dires du New York Times, Donald Trump envisagerait une frappe initiale contre l'Iran dans les prochains jours, ce qui pourrait être suivi d'une attaque plus importante si l'Iran ne cède pas aux exigences nucléaires américaines.
Une semaine plutôt calme au plan des statistiques
Les questions des droits de douane et des tensions au Moyen-Orient pourraient d'autant plus dominer l'actualité cette semaine que celle-ci devrait se montrer moins chargée que la précédente en données macroéconomiques.
Au chapitre des statistiques américaines, les opérateurs prendront connaissance de l'indice PMI de la Fed de Chicago, puis des commandes à l'industrie pour le mois de décembre 2025, une demi-heure après l'ouverture.
Dans les jours à venir, sont notamment attendus l'indice de confiance du consommateur américain du Conference Board pour février (mardi), puis l'indice des prix à la production industrielle pour janvier (vendredi).
Nvidia attendu au tournant mercredi
Parmi les principales publications d'entreprises cette semaine figurent notamment celles des chaînes de rénovation résidentielle Home Depot et Lowe's, de l'éditeur de logiciels de CRM Salesforce et surtout du spécialiste des puces pour l'IA Nvidia.
"Tous les regards sont tournés vers Nvidia mercredi soir, pour lequel nous voyons un potentiel de dépassement et de relèvements lié à une demande incessante et à l'apaisement des préoccupations liées à la chaîne d'approvisionnement", pronostique Jefferies.
"Nous nous attendons pleinement à ce qu'il batte les attentes et affiche des prévisions meilleures que prévu, compte tenu des données positives continues du 4e trimestre 2025 et d'une configuration de dépenses apparemment vigoureuse en 2026", estime aussi Wedbush.
A lire aussi
-
La Bourse de New York a ouvert en baisse lundi, alors que les investisseurs sont déstabilisés par le regain d'incertitude après l'annonce par Donald Trump de nouvelles surtaxes de 15%, à la suite d'une décision de la Cour suprême invalidant les droits de douane ... Lire la suite
-
Une nouvelle série de pourparlers visant à mettre fin à la guerre en Ukraine pourrait avoir lieu à la fin de la semaine, a déclaré lundi le chef de cabinet du président Volodimir Zelensky aux médias ukrainiens. "Je pense que ce sera à la fin de la semaine, ... Lire la suite
-
Au-delà du coût financier, les conséquences humaines, socioéconomiques et environnementales de l'invasion russe seront ressenties "pendant des générations". Reconstruire l'Ukraine après la guerre qui l'opppose à la Russie depuis quatre ans coûtera environ 588 milliards ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer