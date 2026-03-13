 Aller au contenu principal
Wall Street attendue en légère hausse après une salve d'indicateurs, un oeil sur le conflit au Moyen-Orient
information fournie par Zonebourse 13/03/2026 à 13:49

En nette baisse hier soir, les indices américains devraient débuter cette dernière séance de la semaine sur des légers gains d'environ 0,40%.

Jeudi soir, le Dow Jones et le S&P 500 ont respectivement reculé de 1,56 et 1,52%, enchaînant un troisième repli consécutif. De son côté, le Nasdaq Composite a cédé 1,78%, son premier repli depuis vendredi dernier.

A New York, comme en Europe un peu plus tôt, les marchés ont été bien évidemment pénalisés par le conflit au Moyen-Orient et ses conséquences sur le pétrole qui devraient engendrer une hausse des prix et ainsi laisser moins de marge de manoeuvre aux banques centrales, notamment la Réserve fédérale américaine, pour ajuster sa politique monétaire.

En ce qui concerne la guerre au Moyen-Orient, aucune accalmie n'a été constatée. L'armée israélienne a annoncé avoir lancé une nouvelle vague de frappes sur Téhéran, tandis que l'Iran continue de viser ses voisins en guise de représailles. En outre, selon Pete Hegseth, le secrétaire d'Etat américain à la guerre, a indiqué que le nouveau guide suprême, fils de l'ancien, avait été blessé et probablement défiguré lors des frappes qui ont tué son père au début du conflit.

Au niveau du pétrole, le WTI à New York recule de 2,76%, à 93,84 dollars, et le Brent de la mer du Nord cède 2,31%, à 99,27 dollars, au plus haut depuis la fin du mois d'août 2022.

Sur le marché des devises, l'euro recule face au billet vert (-0,41%), et se négocie à 1,1473 dollar, proche de ses plus bas niveaux depuis la fin juillet 2025.

Du côté des valeurs, Meta a reporté le lancement de son modèle d'IA Avocado, après des performances insuffisantes en tests internes face à ses concurrents, malgré des investissements massifs engagés pour s'imposer dans la course à l'IA.

Adobe a annoncé le futur départ de son directeur général Shantanu Narayen, qui restera président du conseil d'administration une fois son successeur nommé. L'entreprise a parallèlement dévoilé des résultats trimestriels solides et des perspectives supérieures aux attentes du marché.

Eli Lilly a averti que certaines versions composées de son médicament contre l'obésité Zepbound, associées à de la vitamine B12, pourraient présenter des risques pour la santé. Selon une lettre publique publiée par le laboratoire, des analyses d'échantillons provenant de pharmacies de préparation, de centres médicaux et de services de télémédecine ont révélé la présence d'une impureté issue d'une réaction chimique entre le tirzépatide, l'ingrédient actif du traitement, et la vitamine B12.

L'actualité macro-économique est particulièrement chargée aux Etats-Unis aujourd'hui.

Le PIB du quatrième trimestre est ressorti à 0,7% selon une nouvelle estimation, loin des prévisions qui étaient de 1,4%.

De son côté, l'indice des prix à la consommation des ménages a augmenté de 0,4% en janvier, conformément aux prévisions, portant la hausse en rythme annuel à 3,1%, une donnée là aussi sans surprise.

Plus tard dans l'après-midi, à 15h00, les investisseurs surveilleront l'indice préliminaire de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan de mars, et notamment les anticipations d'inflation.

