Wall Street attendue dans le vert avec le mince espoir d'un cessez-le-feu en Iran
information fournie par Zonebourse 04/03/2026 à 15:06

La Bourse de New York devrait légèrement rebondir mercredi matin, le vague espoir d'un accord de cessez-le-feu au Moyen-Orient permettant un reflux de l'aversion au risque qui a secoué les marchés en début de semaine.

A un peu plus de 45 minutes du coup d'envoi des échanges, les contrats à terme sur les principaux indices avancent de 0,3% à 0,6%, laissant entrevoir un début de séance en territoire positif.

Des informations publiées par le New York Times font état de signaux d'ouverture de la part de l'Iran, puisque des agents du ministère de l'Intelligence iranien auraient manifesté, via un service de renseignement tiers, une volonté d'entamer des discussions avec la CIA en vue de mettre fin aux hostilités actuelles.

Le sentiment de marché reste fragile

Les marchés d'actions restent cependant très volatils et peinent à trouver une orientation claire, comme l'illustre le brusque décrochage de plus de 12% dans la nuit de l'indice Kospi de la Bourse de Séoul, sa pire chute depuis les attentats du 11 septembre 2001.

Sur les deux premiers jours de la semaine, les indices new-yorkais ont cependant réussi à limiter leur repli, le S&P 500 ayant cédé autour de 0,9% lors des séances de lundi et mardi alors que les investisseurs font le pari d'un conflit limité dans le temps en raison de la supériorité militaire américaine.

S'ils estiment que les risques de correction sont élevés du fait du niveau de valorisations élevés affichés par les actions, les stratèges de Goldman Sachs estime que le récent épisode de baisse pourrait représenter une opportunité d'achat, dans la mesure où ils jugent "faible" le risque d'un marché baissier profond et durable.

ISM et PMI au menu du jour

La tendance pourrait s'affirmer peu après l'ouverture, avec la publication de l'indice PMI de S&P Global mesurant l'activité dans le secteur tertiaire et l'ISM des services pour le mois de février aux Etats-Unis.

Publiée ce matin, l'enquête mensuelle du cabinet privé ADP sur l'emploi a montré que le secteur privé avait créé 63 000 postes en février, contre 50 000 attendus et 11 000 en janvier, chiffre révisé à la baisse de 22 000.

Le niveau de 63 000 créations d'emploi est le plus important enregistré depuis le mois de juillet 2025, où 104 000 unités avaient été recensées, ce qui montre la résilience du marché du travail avant la publication vendredi du rapport officiel sur l'emploi.

Les rendements souverains américains continuent de se tendre, les inquiétudes sur une résurgence des tensions inflationnistes avec la remontée des prix pétroliers contrebalançant l'optimisme quant à d'éventuels pourparlers au Moyen-Orient.

Le taux du dix ans américain remonte ainsi au-dessus de 4,06%.

Le marché pétrolier repart à la baisse après ses sommets de neuf mois atteints lundi, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) rétrocédant actuellement 1,2% à 73,7 dollars.

