Wall Street attendu sur une bonne note avant la Fed et les "techs"

(AOF) - Les marchés actions américains sont attendus dans le vert avant le verdict en début de soirée de la Fed qui rendra sa décision de politique monétaire. Les publications trimestrielles de plusieurs géants de la tech - Meta, Microsoft et Alphabet - seront également scrutées après la clôture. Les relations commerciales entre les États-Unis et la Chine s'affichent sous le signe de l'apaisement avant la réunion prévue demain entre Donald Trump et Xi Jinping. A quelques minutes des premiers échanges, les futures sur le S&P et ceux sur le Nasdaq avancent respectivement de 0,24% et 0,40%.

Hier à Wall Street

Les indices américains ont clôturé en hausse après une nouvelle série de publications d’entreprises. et avant la décision de politique monétaire de la Fed demain soir. Elle devrait baisser ses taux de 25 points de base. A la clôture, de nouveaux records ont été établis. Le Dow Jones a avancé de 0,34% à 47 706 points (47 943 au plus haut). Le S&P 500 a gagné 0,23% flirtant avec les 6891 points (6911 au plus haut). Côté valeurs, UPS a bondi à la faveur de résultats meilleurs que prévu au troisième trimestre et d'objectifs favorables pour le quatrième trimestre.

Les chiffres macroéconomiques

Les données sur les stocks de pétrole brut seront dévoilées à 15h30.

La décision de politique monétaire de la Fed sera connue à 19 heures.

Les valeurs à suivre

Boeing

Au troisième trimestre, les revenus de Boeing ont augmenté de 30% en glissement annuel à 23,27 milliards de dollars. Sur ce trimestre, sa perte nette s'est réduite. Impacté par une charge de 4,9 milliards de dollars avant impôts sur le programme de son bicouloir 777X, elle ressort à 5,34 milliards de dollars contre 6,17 milliards de dollars au troisième trimestre 2024. Par action, sur cette période, la perte diluée s'élève à 7,14 dollars contre une perte diluée de 9,97 dollars un an avant. Le free cash flow est positif à 238 millions de dollars contre -1,956 milliard de dollars un an avant .

Caterpillar

Caterpillar est attendu en hausse à la faveur d'une performance trimestrielle meilleure qu'anticipé. Le fabricant d'engins de terrassement et de matériel minier a enregistré au troisième trimestre un bénéfice net de 2,30 milliards de dollars, représentant 4,88 dollars par action, contre un profit de 2,464 milliards de dollars, soit 5,06 dollars par action, un an plus tôt à la même époque. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action s'est élevé à 4,95 dollars, ressortant au-dessus du consensus s'élevant à 4,51 dollars.

Kraft Heinz

Le groupe d'agroalimentaire Kraft Heinz a revu à la baisse ses perspectives. Au troisième trimestre, le groupe a généré un bénéfice net de 613 millions de dollars, soit 52 cents par action contre une perte de 290 millions de dollars ou 24 cents par action, un an auparavant. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action a atteint 61 cents, soit 4 cents de mieux que le consensus. Les ventes ont reculé de 2,3% à 6,24 milliards de dollars alors que le marché visait 6,25 milliards de dollars. Elles ont baissé de 2,5% en données organiques.

Mondelez

Au troisième trimestre 2025, les revenus de Mondelez s'élèvent à 9,77 milliards de dollars, soit une hausse de 5,9% et 3,4% en organique. La croissance des revenus nets organiques a été tirée par des prix nets plus élevés, partiellement compensée par un volume/mix défavorable. Le bénéfice d'exploitation a diminué de 35,5% à 744 millions de dollars, soit une marge de 7,6%, en baisse de 490 points de base. Le bénéfice net se replie de 12,9% à 743 millions de dollars. Par action, il ressort à 0,57%, soit un repli de 9,5%.

Verizon

Au troisième trimestre, Verizon a déclaré un bpa de 1,21 dollar contre 1,19 dollar attendu. Sur cette période, ses revenus ressortent également supérieurs aux attentes. Ils s'élèvent à 33,88 milliards de dollars contre un consensus de 34,3 milliards de dollars. Dans ce contexte, l'opérateur télécom américain a réaffirmé ses prévisions de bénéfices et de flux de trésorerie disponible pour l'ensemble de l'année et a déclaré qu'il s'attendait à ce que les dépenses d'investissement se situent dans la fourchette de 17,5 à 18,5 milliards de dollars, ou en dessous de cette fourchette.

Visa

Visa a dévoilé des comptes plus solides qu'anticipé au quatrième trimestre, clos fin septembre. Le résultat net du groupe de cartes de crédit et de paiement a en revanche reculé de 4% à 5,1 milliards de dollars, soit 2,62 dollars par action. Le bénéfice par action ajusté est ressorti à 2,98 dollars, soit 1 cent de mieux que le consensus. Le chiffre d'affaires a augmenté de 12% à 10,7milliards de dollars, dépassant les attentes de Wall Street de 10,62 milliards de dollars.