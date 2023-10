Wall Street: attendu hésitant après un lundi résilient information fournie par Cercle Finance • 10/10/2023 à 15:05

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait commencer la séance sur une note hésitante, à en croire des futures à peu près stables sur le S&P 500 et le Nasdaq 100, après avoir finalement su faire preuve de résilience lundi face au retour de la guerre au Proche-Orient.



L'aversion au risque générée initialement par le contexte géopolitique a en effet cédé le pas, en cours de séance lundi, à un regain d'optimisme au sujet de la politique monétaire de la Fed grâce à des propos tenus par des responsables de la banque centrale.



'Lorie Logan a déclaré que les rendements plus élevés pourraient signifier qu'il est moins nécessaire de relever davantage les taux de la Fed, avec des conditions financières resserrées substantiellement au cours des derniers mois', souligne ainsi Deutsche Bank.



La banque allemande met aussi en avant des propos de Michael Barr, mentionnant 'des progrès significatifs réalisés pour mettre l'inflation dans la direction souhaitée', et un 'meilleur équilibre entre offre et demande' sur le marché du travail.



Sur le front des valeurs, le groupe agroalimentaire PepsiCo a relevé légèrement son objectif de BPA coeur pour 2023, l'attendant désormais en hausse de 13% à taux de changes constants (et non plus de 12%), à l'occasion de sa publication trimestrielle.



Merck a fait part de données positives pour l'essai de phase III KEYNOTE-671, portant sur son Keytruda, qui a atteint son critère d'évaluation principal de survie globale dans le cancer du poumon non à petites cellules de stade II, IIIA ou IIIB résécable.