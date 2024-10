Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: attendu en repli après l'inflation information fournie par Cercle Finance • 10/10/2024 à 15:08









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait plutôt entamer la séance en repli, à en croire les futures sur le S&P500 (-0,3%) et le Nasdaq-100 (-0,5%), sur fond de chiffres illustrant une certaine lenteur de la décrue de l'inflation aux Etats-Unis, tendant à contredire les espoirs de la Fed.



D'après le Département du Travail, l'indice des prix à la consommation américain a augmenté de 2,4% en septembre 2024 par rapport au même mois de 2023, un taux au plus bas depuis février 2021, mais dépassant de 0,1 point l'attente de Jefferies.



Hors énergie (-6,8%) et produits alimentaires (+2,3%), deux catégories traditionnellement volatiles, le taux d'inflation annuel est ressorti à 3,3% le mois dernier, un niveau lui aussi supérieur de 0,1 point au pronostic du broker.



'Le calcul du CPI donne un poids exagéré au prix des services de logements, dont les loyers fictifs imputés aux propriétaires. Sans cela, l'inflation serait déjà au-dessous de 2%', notait cependant Oddo BHF en début de semaine.



Autre donnée préoccupante parue avant l'ouverture, les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage aux Etats-Unis ont augmenté de 33.000 pour atteindre 258.000 la semaine dernière, soit une moyenne mobile sur quatre semaines à 231.000.



Dans l'actualité des valeurs, Delta Airlines a publié un BPA en repli de 26% à 1,50 dollar au titre de son troisième trimestre, mais l'anticipe entre 1,60 et 1,85 dollar pour le dernier trimestre de 2024, revendiquant de fortes réservations pour la saison des fêtes.



Pfizer a annoncé de premiers résultats positifs pour l'analyse pré-spécifiée finale de la survie globale dans l'étude TALAPRO-2 portant sur Talzenna, en association avec Xtandi, chez des patients atteints d'un cancer de la prostate métastatique résistant à la castration.





