Wall Street attendu en hausse, accord record Etats-Unis-Arabie Saoudite

(AOF) - Les marches actions américains devraient évoluer dans le vert à l'ouverture de la séance. Hier, les Etats-Unis ont signé un accord économique record de 600 milliards de dollars avec l'Arabie Saoudite. Dans le détail, selon la Maison Blanche, Riyad doit acheter pour 142 milliards de dollars d'équipements de guerre et des services de pointe provenant de plus d'une douzaine d'entreprises de défense américaines. Il s'agit du plus gros contrat d'armement de l'histoire selon Washington. Avant les premiers échanges, les futures sur le S&P et ceux du Nasdaq gagnent respectivement 0,24% et 0,33%.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont terminé en ordre dispersé. Les prix à la consommation en avril sont ressortis sous les attentes et au plus bas depuis février 2021. La hausse des prix a ralenti à 2,3% sur un an contre 2,4% en mars. L'indice de prix à la production sera à surveiller jeudi. Du côté des valeurs, l'assureur santé UnitedHealth a dévissé après avoir suspendu ses objectifs et annoncé le départ de son PDG. Le Dow Jones a perdu 0,64% à 42140 points tandis que le Nasdaq a progressé de 1,61% à 19010 points.

Les chiffres macroéconomiques

Les données sur les stocks hebdomadaires de pétrole aux Etats-Unis seront publiées à 16h30.

Les valeurs à suivre

American Eagle

American Eagle, dont le titre chute de près de 14%, a annulé ses prévisions annuelles et a passé une charge de 75 millions de dollars sur les stocks de sa collection printemps-été en raison de l'incertitude économique née des droits de douane. Dans le cadre de ses résultats préliminaires du premier trimestre, le distributeur de vêtements a annoncé une baisse d'environ 5 % de son chiffre d'affaires à 1,1 milliard de dollars, globalement en ligne avec les attentes. Par ailleurs, la direction anticipe une perte d'exploitation d'environ 85 millions de dollars.

Live Nation

Centennial Yards Company a signé un bail à long terme avec Live Nartion, pour l'implantation d'une nouvelle salle de concert et de divertissement au cœur du centre-ville d'Atlanta, dans l'État américain de la Géorgie. Ce nouveau lieu d'une capacité de 5 300 places, baptisé Live Nation, est destiné à devenir le point d'ancrage du quartier sportif et de divertissement en construction de Centennial Yards.

Septerna

Le danois Novo Nordisk et l'américain Septerna ont signé un accord de collaboration et de licence mondial exclusif pour la découverte, le développement et la commercialisation de médicaments oraux à base de petites molécules contre l'obésité, le diabète de type 2 et d'autres maladies cardiométaboliques. Les deux sociétés commenceront par lancer quatre programmes de développement de thérapies potentielles à base de petites molécules.