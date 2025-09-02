 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Wall Street attendu dans le rouge sur fond de tensions sur le marché des taux longs
information fournie par AOF 02/09/2025 à 15:18

(AOF) - Les marchés américains sont attendus dans le rouge après leur long week-end du labor day. Cette journée est marquée par la hausse des taux longs en raison des craintes à propos de la dette publique aux Etats-Unis et en Europe. Le rendement du 10 ans américain progresse de 6,5 points de base à 4,298%. Les investisseurs attendent les indices des directeurs d’achat pour le secteur manufacturier en août. A moins de 30 minutes des premiers échanges, les futures sur le S&P 500 et le Nasdaq Composite perdent respectivement 1,18% et 1,53%.

Vendredi à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé la dernière séance du mois d'août en baisse. L'indice PCE, mesure privilégiée de la Fed, est ressorti conforme aux attentes en juillet. Il a progressé de 2,6% en rythme annuel, comme attendu, après 2,6% en juin. Coté valeurs, le groupe informatique Dell a déçu, chutant de près de 9% en raison de la rentabilité décevante de la division abritant les serveurs. Le Dow Jones s'est replié de 0,20% à 45544 points et le Nasdaq a perdu 1,15% à 21455 points. Le S&P 500 a fléchi de 0,64% à 6460 points au lendemain d'un record de clôture.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, l'indice des directeurs d'achat (S&P) pour le secteur manufacturier en août sera dévoilé à 15h45 avant l'indice des directeurs d'achat (ISM) pour le secteur manufacturier en août à 16h00 ainsi que les dépenses de construction en juillet.

Les valeurs à suivre

Boeing

Boeing a annoncé que la société australienne Macquarie AirFinance lui a commandé 30 appareils 737-8. L'achat a été réservé en juillet sans être identifié sur le site web " commandes et livraisons du constructeur aéronautique américain. Avec cette commande, Macquarie AirFinance portera son portefeuille de 737 MAX à 70 appareils. Les détails financiers n'ont pas été révélés. Les appareils doivent être livrés jusqu'en 2032.

Ferrari

Deutsche Bank a relevé sa recommandation de Conserver à Acheter et son objectif de cours de 430 euros à 520 euros sur Ferrari. Selon le bureau d'études, Ferrari devrait dévoiler lors de la journée investisseurs d'octobre des objectifs ambitieux à moyen terme, incluant une marge d'Ebit ajusté potentiellement supérieure à 30 % et un programme de rachat d'actions de 3 milliards d'euros, soit 4 % de la capitalisation boursière.

Kraft Heinz

Kraft Heinz a annoncé ce mardi sa scission en deux sociétés cotées indépendantes. Les deux futures entités seront Global Taste Elevation Co (qui regroupera les marques Heinz, Philadelphia et Kraft Mac & Cheese) et North American Grocery Co (qui rassemblera les marques Oscar Mayer, Kraft Singles et Lunchables). "La scission vise à maximiser les capacités des marques de Kraft Heinz" et à "permettre aux nouvelles sociétés de déployer leurs ressources sur leurs stratégies prioritaires distinctes", explique dans un communiqué l'entreprise agroalimentaire américaine.

PepsiCo

PepsiCo grimpe en avant-Bourse après l'annonce de la prise de participation d'Elliott Management de 4 milliards de dollars dans son capital, selon le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier. Dans une présentation adressée au conseil d'administration du géant américain des sodas, le fonds a exhorté PepsiCo à procéder à une revue opérationnelle et à instaurer une supervision ainsi qu'une structure autour de ces évaluations.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

