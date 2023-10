Wall Street: attendu dans le rouge après l'emploi information fournie par Cercle Finance • 06/10/2023 à 15:00

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait commencer la séance nettement dans le rouge au vu des futures sur le S&P500 (-0,8%) et le Nasdaq-100 (-1%), après la publication du rapport officiel sur l'emploi américain pour septembre.



L'économie américaine a généré 336.000 emplois non agricoles le mois dernier, soit plus du double de ce qu'attendait par exemple Jefferies, et les créations des deux mois précédents ont été révisées de +119.000.



Ces signes de résilience remarquable des Etats-Unis montrent toutefois que la Fed dispose de marges de manoeuvre pour maintenir une politique monétaire restrictive, de façon à poursuivre son combat contre l'inflation.



'Des données plus faibles que prévu pourraient soutenir la performance du marché boursier et un recul des rendements, car les traders pourraient intégrer une position plus souple de la Réserve fédérale', espérait jeudi a contrario Duc Nam Pho, chez Kama Capital.



Dans l'actualité des valeurs, ExxonMobil serait en négociation pour le rachat de Pioneer Natural, géant du schiste aux Etats-Unis, selon le Wall Street Journal, une acquisition qui pourrait porter sur un montant d'environ 60 milliards de dollars.



Pfizer annonce qu'il présentera, lors du prochain IDWeek 2023 qui se tiendra à Boston du 11 au 15 octobre, des données mettant en évidence ses progrès réalisés pour aider à prévenir et à traiter certaines maladies infectieuses, notamment respiratoires.



La Commission européenne a approuvé l'acquisition du contrôle conjoint de World Insurance Associates par Goldman Sachs Asset Management et Charlesbank Capital Partners, ces trois sociétés étant situées aux États-Unis.