Wall Street atteint des sommets après que les données sur l'emploi aient stimulé les paris sur une baisse des taux d'intérêt ; Broadcom monte en flèche

Indices en hausse: Dow 0,16%, S&P 500 0,45%, Nasdaq 0,71%

Les chiffres de l'emploi non agricole du mois d'août sont inférieurs aux attentes

Broadcom en hausse suite à une forte prévision de croissance du chiffre d'affaires de l'IA

Lululemon plonge après une réduction de ses prévisions de bénéfices

(Mise à jour après l'ouverture des marchés) par Purvi Agarwal et Ragini Mathur

Les principaux indices de Wall Street ont atteint des records intrajournaliers vendredi après que le rapport sur l'emploi du mois d'août, plus faible que prévu, ait relancé les paris sur une baisse imminente des taux d'intérêt de la banque centrale américaine, tandis que la société Broadcom, spécialisée dans les puces électroniques, a fait un bond en avant grâce à des bénéfices trimestriels élevés.

Broadcom AVGO.O a grimpé de 13 % pour atteindre un niveau record après que le concepteur de puces ait prévu des revenus supérieurs aux estimations pour le quatrième trimestre et s'attend à ce que la croissance des revenus liés à l'intelligence artificielle "s'améliore de manière significative" au cours de l'exercice 2026.

La croissance de l'emploi aux États-Unis s'est fortement affaiblie en août et le taux de chômage a augmenté à 4,3 %, confirmant que les conditions du marché du travail s'assouplissaient et renforçant les arguments en faveur d'une réduction des taux d'intérêt par la Réserve fédérale ce mois-ci.

Les traders de contrats à terme liés au taux directeur de la Réserve fédérale ont ajouté aux paris selon lesquels la Réserve fédérale réduira les taux d'intérêt dans une succession rapide à partir de ce mois.

L'outil FedWatch du CME a montré que les marchés évaluent maintenant à 16 % la probabilité d'une réduction massive de 50 points de base en septembre.

"Cela montre que le marché du travail stagne au point que nous pourrions connaître une croissance négative de l'emploi dans les mois à venir, et ce en raison des incertitudes liées aux droits de douane", a déclaré Peter Cardillo, économiste en chef chez Spartan Capital Securities.

"Cela pourrait faire naître l'idée que la Réserve fédérale pourrait réduire les coûts d'emprunt de 50 points de base en septembre."

À 09:43 a.m . ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 73,08 points, ou 0,16%, à 45 694,37, le S&P 500

.SPX a gagné 29,47 points, ou 0,45%, à 6 531,55, et le Nasdaq Composite .IXIC a ajouté 151,85 points, ou 0,71%, à 21 861,39.

La hausse des paris sur les baisses de taux a permis au secteur immobilier .SPLRCR d'augmenter de 1,2% pour mener les gains sectoriels, tandis que l'indice du logement de Philadelphie .HGX a grimpé de 2,2% pour atteindre un plus haut de huit mois.

Les résultats de Broadcom ont dopé les valeurs technologiques .SPLRCT , l'indice Philadelphia SE Semiconductor

.SOX augmentant de 2,1%.

Les investisseurs, qui n'ont pas été impressionnés par les résultats trimestriels de Nvidia NVDA.O la semaine dernière et qui se sont inquiétés après que les valorisations élevées des entreprises liées à l'intelligence artificielle ont brièvement interrompu le rallye de Wall Streeten août, ont été soulagés par les résultats de Broadcom .

D'autre part, Lululemon Athletica LULU.O a plongé de17,5 % pour atteindre son plus bas niveau depuis plus de cinq ans après que le fabricant de vêtements de yoga a réduit ses prévisions de bénéfices annuels pour la deuxième fois consécutive, entraînant son grand rival Nike NKE.N dans une baisse de 1 % et limitant les gains dans le secteur de la consommation discrétionnaire .SPLRCD .

Le S&P 500 a clôturé à un niveau record jeudi, le Nasdaq et le Dow terminant également en hausse après qu'une série d'indicateurs économiques aient maintenu intacts les espoirs de réduction des taux d'intérêt.

Les trois indices étaient en passe de réaliser des gains au cours de la première semaine de septembre. Le S&P 500 a perdu 1,5 % en moyenne en septembre depuis 2000, selon les données du LSEG, ce qui en fait le pire mois de l'histoire pour les actions américaines.

Dans d'autres mouvements, Tesla TSLA.O a ajouté des gains et était en hausse de 4,5 % après que le fabricant de véhicules électriques a proposé un plan de rémunération d'environ 1 billion de dollars pour le grand patron Elon Musk, sous réserve de la réalisation d'objectifs de performance élevés.

Samsara IOT.N a progressé de15 % après que la société de logiciels a dépassé les attentes en matière de revenus du deuxième trimestre.

Les valeurs en progression ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse avec un ratio de 5,06 contre 1 sur le NYSE et de 3,14 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 24 nouveaux records sur 52 semaines et deux nouveaux records à la baisse, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 93 nouveaux records et 40 nouveaux records à la baisse.