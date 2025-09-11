Wall Street atteint des records, les paris sur une baisse des taux d'intérêt restent intacts après les données sur l'inflation

L'Indice des prix à la consommation d'août à 0,4% MoM contre 0,3% estimé

Micron bondit après que Citigroup ait relevé ses prévisions de cours

Centene progresse après avoir réaffirmé ses prévisions de bénéfices annuels

Indices en hausse: Dow 1,31%, S&P 500 0,81%, Nasdaq 0,70%

(Mise à jour en fin de matinée) par Purvi Agarwal et Shashwat Chauhan

Les principaux indices de Wall Street ont atteint des records intrajournaliers jeudi, stimulés par des gains dans tous les secteurs, après que les dernières données sur l'inflation aient peu modifié les attentes du marché en matière de réduction des taux d'intérêt par la Réserve fédérale.

Les prix à la consommation aux États-Unis ont augmenté plus que prévu en août et l'augmentation annuelle de l'inflation a été la plus importante en sept mois.

On s'attend généralement à ce que la Fed réduise ses taux d'au moins 25 points de base la semaine prochaine, une décision qui a été largement anticipée après une série de données sombres sur le marché du travail et la lecture plus froide que prévu de l'inflation à la production de mercredi .

Cependant, le prix reflète maintenant les paris sur trois réductions consécutives d'un quart de point, une à chaque réunion avant la fin de l'année .

Dans une lecture séparée, les demandes initiales de chômage pour la semaine terminée le 6 septembre se sont élevées à 263 000, à un plus haut de près de quatre ans.

"Tout ce que nous semblons obtenir est un nouveau clou dans le cercueil, suggérant que la Fed réduira ses taux en septembre", a déclaré Paul Jackson, responsable mondial de la recherche sur l'allocation d'actifs chez Invesco.

"Les marchés sont convaincus que la Fed est dans un cycle d'assouplissement et qu'elle sera relativement agressive et continue dans cet assouplissement

À 11:35 a.m . ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 599,01 points, ou 1,31%, à 46 087,78, le S&P 500

.SPX a gagné 53,15 points, ou 0,81%, à 6 584,92 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 153,96 points, ou 0,70%, à 22 040,02.

La plupart des secteurs du S&P 500 étaient en hausse, le secteur de la santé .SPXHC progressant de 1,5% à un plus haut de plus de quatre mois.

Centene CNC.N a progressé de 11,5% après que l'assureur santé ait réaffirmé ses prévisions de bénéfices annuels et déclaré que les évaluations de la qualité de ses plans Medicare étaient conformes aux attentes.

Les valeurs discrétionnaires .SPLRCD ont également gagné 1,5%, le fabricant de véhicules électriques Tesla TSLA.O étant celui qui a le plus progressé, avec une hausse de 4%.

Micron Technology MU.O a gagné 10% après que Citigroup a relevé son objectif de prix sur le fabricant de puces mémoire de 150 à 175 dollars. L'indice Philadelphia SE Semiconductor Index

.SOX a augmenté de 0,9%, en hausse pour la sixième session consécutive.

Les valeurs des services de communication de l'indice de référence .SPLRCL ont été à part, en baisse de 0,2%.

Le S&P 500 et le Nasdaq ont atteint des records de clôture mercredi, en partie aidés par une hausse de près de 36 % d'Oracle ORCL.N après des prévisions optimistes qui ont rapproché la société d'informatique dématérialisée de son entrée dans le club des billions de dollars.

Cela a relancé le commerce de l'intelligence artificielle mercredi, déclenchant un rallye dans les puces liées à l'intelligence artificielle et les entreprises de services publics qui fournissent de l'énergie aux centres de données.

Oraclea toutefois chuté de 3 % jeudi.

Les trois principaux indices de Wall Street ont connu un début de mois de septembre globalement positif - un mois qui est considéré comme historiquement mauvais pour les actions américaines. Au cours de ce mois, l'indice de référence S&P 500 a perdu 1,5 % en moyenne depuis 2000, selon les données compilées par LSEG.

Parmi les autres valeurs, la société de logiciels de conception de puces Synopsys SNPS.O a gagné 10% après un plongeon de près de 36% mercredi.

Delta Airlines DAL.N a chuté de 4%, la plus forte baisse du S&P 500, alors que le transporteur a réaffirmé ses prévisions de bénéfices annuels.

Les valeurs en hausse ont surpassé les valeurs en baisse dans un rapport de 5,28 contre 1 sur le NYSE et de 2,94 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 30 nouveaux records sur 52 semaines et quatre nouveaux records à la baisse, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 99 nouveaux records et 36 nouveaux records à la baisse