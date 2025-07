Wall Street: amorce de consolidation vite neutralisée information fournie par Cercle Finance • 02/07/2025 à 08:14









(CercleFinance.com) - Wall Street a nettement réduit ses pertes à la mi-séance, le S&P500 ne s'effrite que de -0,1% vers 6.198 (après un plafonnement vers 6.290,5 vers 21H50.



Le Nasdaq cède -0,9% (vers 22.480) mais le Dow Jones engrange 0,9% à 44.500, à moins de 1,3% de ses records (45.000).



Globalement, Wall Street n'est allé nulle part mais il n'a rien cédé non plus de ses gains des 5 dernières séances du 1er semestre (habillages).



Et une fois de plus, le principe du 'buy the dips' (et y compris la moindre amorce de correction) semble s'être imposé... au bout de 2 heures.



A signaler de nouvelles menaces de Trump à l'encontre d'Elon Musk qui reste très critique du projet de budget en discussion -et en voie d'adoption- au sénat : il indique que Tesla pourrait se voir couper ses subventions, et dans ce cas Elon Musk n'aurait plus qu'à retourner en Afrique du Sud (dixit Donald Trump ce 1er juillet).



Ce mardi, c'était la journée des 'PMI': la croissance dans le secteur manufacturier américain a accéléré en juin, à en croire S&P Global dont l'indice PMI ressort à 52,9 pour le mois écoulé, au plus haut depuis mai 2022, et à comparer au niveau de 52 observé en mai 2025.



La production manufacturière s'est accrue pour la première fois, et à un degré solide, depuis février, tandis que les nouvelles commandes ont augmenté pour le sixième mois de suite grâce une demande améliorée aux Etats-Unis et à l'international.



Les acteurs du marché vont désormais se projeter vers la publication du rapport sur l'emploi pour le mois de juin (le NFP), attendu jeudi, puis vers la saison des résultats, qui débutera dans deux semaines.



A plus long terme, les intervenants espèrent pouvoir saluer la signature d'accords commerciaux entre les Etats-Unis et leurs principaux partenaires, voire éventuellement en savoir un peu plus sur le nom de celui qui succédera l'an prochain à Jerome Powell à la tête de la Fed.





