Wall Street affiche des résultats mitigés alors que les cours du pétrole s'envolent ; les investisseurs attendent les résultats d'entreprise et les données économiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des cours en séance de l'après-midi)

* Indices: le Dow Jones en hausse de 0,34 %, le S&P en baisse de 0,13 %, le Nasdaq en baisse de 0,46 %

* Le secteur technologique est le plus touché, tandis que celui de l'énergie affiche les meilleures performances

* Salesforce progresse après que BofA Global Research a adopté une position optimiste

* Chipotle recule après l'annonce par Starbucks de ne pas vouloir racheter l'entreprise

* Microsoft retrouve sa place parmi les entreprises valorisées à 4 000 milliards de dollars après un an

par Sinéad Carew et Ragini Mathur

Les indices boursiers américains ont affiché des résultats mitigés lundi, alors que les cours du pétrole atteignaient leur plus haut niveau depuis près de deux semaines et que les valeurs technologiques reculaient, les investisseurs attendant la saisondes résultats du troisième trimestre et une série de publications économiques clés prévues plus tard dans la semaine.

Les contrats à terme sur le brut américain CLc1 ont bondi de plus de 2 % et les contrats à terme sur le Brent se sont établis au-dessus de 106 dollars le baril après les frappes meurtrières qui ont visé l’aéroport international de Riyad ce week-end. Ces attaques ont éclipsé les perspectives d’une augmentation de l’offre après que le président américain Donald Trump a salué les nouvelles exportations russes de diesel et évoqué un cessez-le-feu entre la Russie et l’Ukraine sur les objectifs énergétiques.

Dans les jours à venir, les investisseurs se concentreront sur les résultats des entreprises, les grandes banques américaines, notamment Goldman Sachs GS.N , Citigroup C.N et JPMorgan Chase JPM.N , publiant leurs résultats tôt mardi. Le bénéfice du S&P 500 devrait bondir de 30,6 % au troisième trimestre, selon les données de LSEG IBES.

Sont également attendus cette semaine les chiffres de septembre concernant l’inflation à la consommation et à la production aux États-Unis, ainsi que les chiffres des ventes au détail. Alors que le marché des bons du Trésor américain était fermé lundi à l’occasion du Columbus Day, les investisseurs boursiers se sont montrés méfiants face à la récente hausse des rendements obligataires, qui ont atteint leur plus haut niveau depuis 24 ans , les prix élevés de l’énergie ayant attisé les craintes inflationnistes .

"Si l’on se projette plus loin dans la semaine, plusieurs rapports économiques importants sont attendus", a déclaré Tim Ghriskey, stratège senior en gestion de portefeuille chez Ingalls & Snyder à New York. Il a ajouté que les investisseurs se montraient prudents en raison du manque de repères venant du marché obligataire.

"Nous attendons également les résultats financiers, ce qui est important. Les quatre grandes banques qui publieront leurs résultats mardi pourraient avoir un impact considérable", a-t-il ajouté.

À 14h16 (heure de l'Est) (18h16 GMT), l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 175,51 points, soit 0,34 %, à 51.830,46, le S&P 500 .SPX a perdu 10,51 points, soit 0,13 %, à 7.801,03 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 126,08 points, soit 0,46 %, à 27.240,09.

Avec la hausse des cours du pétrole, le secteur de l’énergie

.SPNY a enregistré la plus forte progression parmi les 11 principaux secteurs d’activité du S&P 500, en hausse de 1,4 %. Le secteur des services de communication du S&P 500 .SPLRCL a enregistré la deuxième plus forte progression, en hausse de 1,3 %, grâce notamment à Meta META.O , qui a gagné plus de 4 %.

La technologie et la consommation discrétionnaire ont été les deux seuls secteurs dans le rouge. La technologie a enregistré la plus forte baisse, reculant d’environ 1 %

.SPLRCT , la faiblesse étant particulièrement marquée chez les valeurs du secteur des semi-conducteurs. L’indice des semi-conducteurs de Philadelphie .SOX a reculé de 2,6 % après avoir atteint son plus bas niveau en trois semaines.

Le secteur des biens de consommation discrétionnaires

.SPLRCD a reculé de 0,6 %. Parmi les plus fortes baisses, on note celle de Chipotle Mexican Grill CMG.N , en recul de 5 % après que Starbucks SBUX.O a annoncé qu’il ne racheterait pas la chaîne de burritos.

Microsoft MSFT.O a progressé de 0,9 %. Plus tôt, sa capitalisation boursière avait dépassé les 4 000 milliards de dollars pour la première fois depuis un an, après l’annonce de son projet de déploiement à grande échelle de ses propres puces d’IA.

L'action Salesforce CRM.N a progressé de 1,3 % après que BofA Global Research a relevé sa recommandation de "sous-performance" à "achat". EBay EBAY.O a gagné plus de 4 % après que Morgan Stanley a ajouté le titre à sa liste de valeurs favorites.

Par ailleurs, la présidente de la Réserve fédérale de Cleveland, Beth Hammack , a déclaré lundi que la banque centrale américaine devrait adopter "relativement rapidement" une politique monétaire restrictive pour lutter contre l’inflation, qui, selon elle, s’est généralisée et commence à influencer les stratégies de fixation des prix des entreprises.

Selon l'outil FedWatch du CME, les marchés n'évaluent qu'à 19 % la probabilité que la Réserve fédérale américaine relève ses taux d'intérêt ce mois-ci.

À la Bourse de New York (NYSE), les titres en hausse ont été plus nombreux que ceux en baisse, dans un rapport de 1,01 pour 1, avec 122 nouveaux plus-hauts et 214 nouveaux plus-bas.

Sur le Nasdaq, 1.866 titres ont progressé et 2.828 ont reculé, les titres en baisse étant 1,52 fois plus nombreux que ceux en hausse. L’indice S&P 500 a enregistré 10 nouveaux plus-hauts sur 52 semaines et 5 nouveaux plus-bas, tandis que l’indice Nasdaq Composite a enregistré 47 nouveaux plus-hauts et 277 nouveaux plus-bas.