Wall Street a terminé la semaine en ordre dispersé

(AOF) - Les indices américains ont connu des fortunes diverses. Les investisseurs ont fait preuve de prudence alors que la Fed pourrait ne pas toucher à ses taux lors de sa réunion de décembre. Selon le FedWatch Tool de CME Group, la probabilité d’un statu quo est passée de 37,6% à 56,1% en une semaine. Les prochains jours seront marqués par le rapport mensuel sur l’emploi jeudi, et par les trimestriels de Nvidia, mercredi. Vendredi soir, le Dow Jones a reculé de 0,65%, à 47 147,48 points, le S&P 500 n’a cédé que 0,05%, à 6 734,11, tandis que le Nasdaq Composite a grappillé 0,13%, à 22 900,59 points.

L'action Apple (-0,20% à 272,41 dollars) a finalement cédé du terrain, malgré le succès commercial des iPhone17 en Chine depuis leur lancement. Les ventes de ces nouveaux appareils ont connu une une croissance de 17% en glissement annuel dans ce pays au cours de la période d'un mois suivant leur lancement, selon Counterpoint Research.

Les chiffres économiques du jour

Aucune statistique d'importance n'était attendue.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Applied Materials

L'équipementier pour le secteur des semi-conducteurs Applied Materials a dévoilé des profits plus élevés qu'anticipé. Au quatrième trimestre, clos fin octobre, le groupe a enregistré une progression de 10% de son bénéfice net, à 1,897 milliard de dollars, soit 2,38 dollars par action. Le bénéfice par action hors éléments exceptionnels est, lui, ressorti à 2,17 dollars, soit 6 cents de mieux que le consensus. Le chiffre d'affaires a reculé de 3%, à 6,8 milliards de dollars, alors que le marché attendait 6,67 milliards de dollars.

Eli Lilly

Eli Lilly a annoncé n'avoir aucun lien, ni affiliation, ni partenariat, avec Mangoceuticals. Auparavant, cette société spécialisée dans le développement, la commercialisation et la vente de produits de santé et de bien-être avait indiqué s'être associée à Eli Lilly et Novo Nordisk pour offrir un accès abordable aux traitements Zepbound et Wegovy pour la gestion de l'obésité. Depuis, Mangoceuticals a publié un nouveau communiqué de presse pour clarifier la situation et a précisé n'avoir aucun lien contractuel avec les deux laboratoires.

Under Amour

Under Amour annonce avoir mis fin à une décennie de partenariat avec la star de la NBA Stephen Curry. L'équipementier sportif prévoit de sortir la Curry 13 – la dernière chaussure issue de la collaboration entre Curry Brand et Under Armour – en février, comme prévu. La société est confrontée à la volatilité des droits de douane et à la faiblesse des dépenses des consommateurs.