Wall Street a poursuivi sur sa lancée de jeudi

(AOF) - Les indices américains ont terminé la séance de vendredi dans le vert, soutenu notamment par les valeurs technologiques, ainsi que par des indicateurs rassurants dévoilés les jours précédents sur l’emploi et l’inflation. De son côté, Nike a subi des dégagements après l’annonce d’une baisse de sa marge pour le deuxième trimestre à la suite. Le Dow Jones a gagné 0,38%, à 48 135 points, le S&P 500 s’est apprécié de 0,88%, à 6 834 points, et le Nasdaq a progressé de 1,31%, à 25 346 points.

FedEx (+0,58% à 288,78 dollars) recule à la Bourse de New York, malgré le relèvement de la fourchette basse de ses objectifs annuels pour l'exercice 2025-2026 et la publication de résultats solides et supérieurs aux attentes au deuxième trimestre. Le spécialiste de la livraison de colis anticipe désormais une croissance de son chiffre d'affaires de 5 à 6% en glissement annuel, contre une prévision initiale de 4 à 6%. Le bénéfice ajusté par action devrait être compris entre 17,80 et 19 dollars, contre une fourchette antérieure située entre 17,20 et 19 dollars.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, l'indice de confiance des consommateurs calculé par l'Université du Michigan a reculé en décembre. Il ressort à 52,9 points contre 53,3 points lors d'une première estimation. Il était attendu à 53,5 points.

Au mois de novembre, aux Etats-Unis, les ventes de logements existants ont augmenté de 0,5% après une hausse de 1,5% en octobre, selon les données de la National Association of Realtors. Les analystes tablaient toutefois sur un repli de 4,8%.

Les valeurs à suivre

Coty

Coty Inc. a vendu sa participation résiduelle de 25,8% dans Wella (entreprise allemande active dans le domaine des cosmétiques) à des comptes de capitaux gérés par KKR et à ses sociétés affiliées. Selon les termes de la transaction, Coty recevra un versement initial en numéraire de 750 millions de dollars, ainsi que 45% de tout produit provenant d'une vente ultérieure ou d'une introduction en bourse (IPO) de l'entreprise, une fois que le rendement préférentiel de KKR aura été atteint.

IA/département américain de l'Energie

Aux Etats-Unis, le Département de l'Energie (DOE) a annoncé hier qu'il s'est associé à 24 partenaires pour lancer la "Mission Genesis". Ce programme national d'envergure mise sur l'intelligence artificielle pour accélérer la recherche scientifique, consolider la sécurité nationale et moderniser le secteur de l'énergie. Cette initiative concrétise la stratégie du camp de Donald Trump sur l'IA, dont l'objectif est de lever les freins à l'innovation, de garantir l'indépendance technologique face aux puissances rivales et de mobiliser tout le potentiel scientifique des Etats-Unis.

Nike

Nike dévisse au lendemain de la publication de ses résultats décevants au deuxième trimestre. La célèbre marque à la virgule a annoncé une baisse de sa marge brute pour le deuxième trimestre consécutif, reculant de 300 points de base en raison des droits de douane. La firme américaine a dégagé un bpa de 53 cents, contre 38 attendu. Le chiffre d'affaires a atteint 12,43 milliards de dollars, soit une hausse seulement de 1%. Le consensus visait 12,22 milliards de dollars. Mais les ventes en Chine ont reculé pour le sixième trimestre consécutif, chutant de 17%.