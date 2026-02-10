Wall Street a poursuivi sur sa lancée

(AOF) - En belle hausse vendredi, les indices américains ont réussi à poursuivre sur leur lancée lundi, encore soutenus par le secteur des technologiques. Le Dow Jones a réussi à grappiller 0,04%, à 50 135,87 points, le Nasdaq Composite a progressé de 0,90%, à 23 238,67 points, et le S&P 500 s’est apprécié de 0,47%, à 6 964,82 points. Les investisseurs auront de nombreux éléments à surveiller aujourd’hui. Ils se concentreront sur quelques publications d’entreprises, mais aussi sur des statistiques macro-économiques comme les ventes au détail et les stocks des entreprises.

Les chiffres économiques du jour

Aucun indicateur d'importance n'était programmé lundi.

La valeur du jour

FedEx (-1,25%, à 364,60 dollars) se replie à Wall Street alors que le spécialiste mondial du transport express a annoncé ce lundi l'acquisition d'InPost, prestataire polonais et européen en solutions de e-commerce spécialisé dans la livraison hors domicile et les consignes automatiques de colis. Advent International, FCWB LLC (filiale à 100% de FedEx), A&R Investments Ltd. et PPF Group, conjointement avec InPost , sont parvenus à un accord sur un projet d'offre publique d'achat recommandée, intégralement en numéraire.