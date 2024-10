Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: à nouveau sans tendance, record du Nasdaq information fournie par Cercle Finance • 28/10/2024 à 07:25









(CercleFinance.com) - Fin de séance -et de semaine- poussive pour Wall Street (sans tendance une nouvelle fois cette semaine). Le S&P500 finit à -0,03% à 5.808, le Dow Jones perd -0,6% à 42.114, mais le Nasdaq Composite gagne près de 0,6% à 18.518 : le scénario devient un peu répétitif à sept séances des élections du 5 novembre.



Les indices US entretenaient pourtant l'espoir de nouveaux records absolus à mi-séance avec un S&P500 prenant pratiquement +1% à 5.862 (meilleure clôture des 5.864 du 18/10 et plus haut absolu des 5.878 du 17/10 tutoyés). Mieux : le Nasdaq qui s'envolait de +1,5% a inscrit un nouveau zénith historique en séance à 18.690 avant de se replier vers 18.520 (+0,55%).



Les optimistes retiendront que le Nasdaq-100 qui a culminé à 20.550 était également en passe d'améliorer sa meilleure clôture historique (20.439 le 14/10, puis 20.383 le 18/10)... avant de perdre du terrain dans l'après-midi et de se contenter de +0,6% vers 20.350.



A noter que Tesla s'impose pour la seconde séance en tête du Nasdaq avec +3,3% et signe une hausse de +22% sur la semaine écoulée, une des meilleures de son histoire. Nvidia a de son côté battu un nouveau record à 144,1$, sa capitalisation s'établissant à 3.472Mds$ contre 3.512Mds$ pour Apple (+0,4%).



Soutenu par quelques bons résultats (en dehors de Tesla), Wall Street aurait certainement voulu conclure la semaine au plus haut, mais c'était sans compter avec la dégradation des marchés obligataires qui se perpétue pour une cinquième semaine : les bons du Trésor se retendent depuis le 18 septembre, avec un coup d'accélérateur après le 1er octobre.



Ainsi, les T-Bonds affichent +4,3 points de base à 4,2442% (même niveau que le 26 juillet dernier), et le '30 ans' monte de +3,6 points de base à 4,5032%, soit un gain de +16 points de base en variation hebdomadaire.



Les 'chiffres du jour' ne semblent pas en cause : les commandes de biens durables ont reculé mais moins que prévu, de 0,8% en septembre aux Etats-Unis alors que les économistes anticipaient un repli de 1%. Hors transport et secteur aéronautique (impacté par la grève chez Boeing), elles ont même augmenté de 0,4%.



La confiance des consommateurs américains s'améliore finalement un peu en octobre, à en croire l'indice calculé par l'Université du Michigan (UMich) qui s'établit à 70,5 en définitive, révisé de 68,9 en estimation préliminaire, et après 70,1 en septembre.





