Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street : à la pire semaine de 2024 succède la meilleure information fournie par Cercle Finance • 26/04/2024 à 23:49









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a terminé en forte hausse, les principaux indices clôturant au zénith vendredi, malgré un indice PCE au-delà des attentes... mais peut-être 'moins pire' que ce que certains redoutaient.

Tout est affaire de psychologie et la conclusion, c('est que W>all Street a décidé de passer outre et de se concentrer sur les bons trimestriels de Microsoft (+1,8%), SNAP (+23,4%) et Alphabet (+10%), qui compensent la déception de Meta mercredi et d'Intel jeudi soir.



Le Dow Jones s'est octroyé 0,40%, l'indice Nasdaq a gagné 2,03% (soit +4,4% en hebdo) et le S&P 500 a pris 1,02% pour en terminer au contact des 5.100 (soit +2,7% en hebdo).

Ainsi, le 'S&P' et le Nasdaq affichent leur meilleure semaine de l'année après avoir bouclé la pire depuis octobre 2023 ou janvier 2022 avec -3% et -5,6% respectivement.



Alphabet (+10%) a devancé Nvidia qui a bondi de +6,2% (vendredi dernier, le titre s'était écroulé de -10%, pulvérisant 200Mds$ de capitalisation boursière).

Nvidia refranchit le cap des 2.000Mds$ de 'capi' (à 2.200Mds$), talonné par Alphabet (2.030Mds$).

Parmi les meilleurs performances du jour, on retrouvait également Micron et Applied Materials +3%, Amazon avec +3,4%, Broadcom +3,8%, Datadog et KLA +5%

Intel dévissait en revanche de -9,2% prévisions décevantes pour le 1er semestre 2024), Dexcom de -9,9%.





Côté taux, les T-Bonds qui venaient d'afficher leurs pires niveaux de l'année jeudi soir- se sont légèrement détendus avec la parution, de l'indice d'inflation 'PCE' (la jauge la plus regardée par la FED) et qui s'avère décevante.

Le 'PCE' ressort à +2,7% en mars, contre 2,5% en février, le taux sous-jacent (hors énergie et alimentation) se maintenant toutefois à 2,8% d'un mois sur l'autre.

L'inflation américaine se montre donc un peu plus élevée qu'anticipé par les économistes.

Le Département du Commerce indique par ailleurs que les dépenses des ménages américains ont augmenté de 0,8% en mars par rapport au mois précédent, tandis que leurs revenus ont progressé de 0,5%.



La confiance des consommateurs américains s'est dégradée plus fortement qu'initialement estimé au mois d'avril, à 77,2 en 'définitif', un niveau inférieur à la première estimation (77,9) et en net recul par rapport au niveau de 79,4 atteint en mars.

C'est la composante du jugement des ménages sur leur situation actuelle qui s'est le plus nettement dégradée, à 79 contre 82,5 le mois passé.

La composante des anticipations s'est quant à elle repliée à 76 ce mois-ci après 77,4 en mars.



La détente des T-Bonds n'est 'raccord' qu'avec la confiance des ménages: on observe -4,3Pts sur le '10 ans' US vers 4,6630%, -0,5% seulement sur le '2 ans' à 2,993%.

La probabilité estimée d'une baisse de taux au mois de juin, qui atteignait presque 64% il y a un mois à en croire l'outil FedWatch de CME Group, est revenue autour de 12% aujourd'hui.



Au vu de ce baromètre, les anticipations d'une baisse des taux en septembre sont retombées à 44%, à quasi égalité avec le scénario d'une poursuite du 'statu quo' (40%).

Une absence de baisse de taux n'est plus le scénario de l'impossible, alors que le consensus tablait encore débit 2024 sur 6 à 7 baisses de taux cette année (et un premier assouplissement mi-mars).



C'est peut-être ce qui fait flamber le Dollar face au Yen qui s'est désintégré de plus de 1,75% ce vendredi pour inscrire un nouveau plancher de 34 ans à 158,40 (soit plus de 2,1% de repli hebdo).

Ce plongeon de la devise nippone devrait amener la BoJ à intervenir car la chute de de -12,5% depuis le 1er janvier face au billet vert devient très inquiétante et la volatilité des dernières 24H est franchement alarmante.

Avec un Yen aussi friable, la prévision d'une inflation à 2% en 2024 réitérée par la Bank of Japan semble intenable.







Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.