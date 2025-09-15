 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 883,87
+0,75%
Wall Street a globalement repris son souffle après une belle semaine
information fournie par AOF 15/09/2025 à 07:55

(AOF) - Vendredi soir, les grands indices américains ont terminé en ordre dispersé après avoir battu plusieurs records au cours de la semaine. Le Dow Jones a perdu 0,59 %, à 45 834,22 points, le S&P 500 n’a reculé que de 0,05 %, à 6 584,29 points, alors que le Nasdaq Composite s’est adjugé 0,45 %, à 22 141,103 points. Au cours des jours précédents, les places new-yorkaises avaient été portées par la perspective de voir la Fed réduire ses taux directeurs de 25 points de base lors de sa réunion programmée cette semaine et procéder ensuite à deux autres baisses de taux cette année.

Adobe a perdu 0,34%, à 349,36 dollars, même si la société a relevé plusieurs de ses objectifs annuels. Bank of America a réitéré sa recommandation d'achat, car la banque américaine s'attend à ce que la croissance du chiffre d'affaires et des revenus annuels récurrents connaisse une nouvelle accélération grâce à l'intelligence artificielle. " Les revenus annuels récurrents générés par nos nouveaux produits axés sur l'IA, notamment Firefly et Acrobat AI Assistant, ont déjà atteint notre objectif de fin d'année, qui était de plus de 250 millions de dollars " s'est félicitée la société.

Les chiffres économiques du jour

L'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan est ressorti à 55,4 en septembre, contre 58,2 en août. Il était attendu à 58,2.

La semaine dernière, aux États-Unis, les nouvelles demandes d’allocation chômage se sont élevées à 263 000 unités, contre des attentes à 235 000. Les chiffres de la semaine précédente ont été très légèrement révisés à la baisse en passant de 237 000 à 236 000 unités.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Microsoft

La Commission européenne a annoncé avoir accepté les engagements de Microsoft visant à répondre aux préoccupations de l'Union européenne en matière de concurrence concernant Teams, sa plateforme populaire de collaboration en équipes. Le groupe technologique américain mettra ainsi à disposition des versions de ces suites sans Teams et à un prix réduit et permettra aux clients disposant de licences à long terme de passer aux suites sans Teams.

Nvidia

Selon Bloomberg, Nvidia et OpenAI prévoient d'investir plusieurs milliards de dollars dans la construction de centre de données au Royaume-Uni. Des annonces officielles sont attendues la semaine prochaine, lors de la visite dans le pays du président des États-Unis. Toujours selon le média, les deux sociétés américaines envisageraient de s'associer à Nscale Global Holding Ltd, une entreprise londonienne de centres de données. Le secteur de l'Intelligence Artificielle a des besoins de plus en plus importants en termes de puissance de calcul.

