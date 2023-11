Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: 9 hausses sur 10, retrouve niveaux mi-septembre information fournie par Cercle Finance • 10/11/2023 à 22:33









(CercleFinance.com) - Wall Street aligne une 9ème séance de hausse sur une série de 10 et une 2ème semaine positive... mais ce qu'il faut retenir, c'est que les indices US sont déjà remonté à leurs niveaux du 14/15 septembre dernier, c'est à dire au même point qu'il y a 8 semaines, c'est à dire bien avant la publication des 1ers trimestriels du 'T3'.



Wall Street semble avoir déjà tourné la page des propos plutôt 'faucon' tenus hier par Jerome Powell, lequel s'est explicitement interrogé sur l'efficacité des mesures prises pour ramener l'inflation vers son objectif des 2%.

Dans le sillage de ces commentaires, la probabilité estimée d'un nouveau tour de vis de la FED en décembre est repassée à presque 15%, contre moins de 5% il y a une semaine, à en croire le baromètre FedWatch du CME Group.



Dans le sillage des turbulences qui ont agité jeudi soir les marchés obligataires US (stables ce vendredi, le '10 ans stagne à 4,635%), les portes de saloon ont battu assez brutalement ces dernières 48H sur les indices boursiers.



Le S&P500 avait perdu 0,8% jeudi (effaçant les 3 séances de hausse précédentes) avant d'en reprendre quasiment le double ce vendredi (+1,55% à 4.415, le 'gap' des 4.408 est comblé au passage)... avec 90% de valeurs en hausse, ce qui en dit long sur l'appétit d'actions tous azimuts des investisseurs.



Le Dow Jones s'adjuge +1,15% et le Nasdaq composite presque le double avec +2,1%.

Le Russell-2000 sous-performe une nouvelle fois avec +1,05% seulement.



Le Nasdaq-100 renoue avec les 15.500Pts (+2,6% hebdo et +42% annuel) dans le sillage des semi-conducteurs en pleine euphorie, avec KLA à +5,6%, Applied Materials +5,3%, Microchip +5,2%, Broadcom +5,1%, AMD +4%, NXP +3,5%, Adobe +3,3%, Intel +2,8%,... et les '7 fantastiques' ont bien tiré leur épingle du jeu à l'image de Nvidia +3%, Meta +2,6%, Microsoft +2,5%, Apple +2,3%, Tesla +2,2% Amazon +2,1%, Alphabet +1,8% (6 sur 7 surperforment le Nasdaq, et 7 sur 7 le S&P500).



Un seul secteur restait en panne ce vendredi, celui des 'utilities' avec +0,3% seulement.

Le pétrole 'WTI' a repris +2,2% ce vendredi (mais il perd 4,5% sur la semaine écoulée), ce qui a permis un rebond technique de Devon +3,3%, Marathon et Valero +2,3%.



Pas beaucoup d'indicateurs 'macro' à se mettre sous la dent et le seul qui fut publié a été littéralement ignoré : la confiance des consommateurs américains s'est dégradée pour le 4ème mois consécutif, de 63,8 à 60,4 en novembre, selon l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan.

La composante du jugement des ménages sur leur situation actuelle s'est ainsi repliée à 65,7 contre 70,6 le mois passé, tandis que le sous-indice mesurant leurs anticipations a reculé à 56,9 après 59,3 en septembre.



Dans un autre domaine, un sondage CNBC auprès des ménages révèle que 57% d'entre eux pensent que le prochain mouvement de la FED sera une hausse de taux contre 43% qui parient sur la baisse (contre 80% à la baisse pour des professionnels de Wall Streets).



Le Dollar (stable à 1,0680/E) n'a pas davantage réagi au repli de la confiance des consommateurs américains et semble avoir perdu depuis une semaine son statut de refuge face aux conflits toujours en cours à Gaza et en Ukraine.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.