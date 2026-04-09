Wall Street : 7ème hausse consécutive malgré de piètres stats US
information fournie par Zonebourse 09/04/2026 à 23:01
Le S&P 500 et le Nasdaq sont repassés au-dessus de leurs moyennes mobiles à 100 et 200 jours, et reviennent à 2,5% et 4% de leurs records absolus respectifs, et 4,3% pour le Dow Jones.
Pour le S&P500 ( 0,62%) revenu sur ses niveaux du 10 mars, c'est comme si la guerre n'avait jamais eu lieu, comme si la planète revenait à son état du 1er janvier (à peine 0,4% de perte annuelle).
Hésitants au cours des première 90 minutes, les indices US ont repris leur ascension, portées par la rumeur de négociations directes entre le Liban et Israël pour une résolution du conflit qui semble avoir pour but de s'emparer du Sud-Liban (jusqu'à la rivière Litani) comme le revendiquent publiquement plusieurs ministres du gouvernement Netanyahu.
En ce qui concerne la fragile trêve entre les États-Unis et l'Iran, elle dépend en grande partie de l'arrêt de l'offensive israélienne, et de la restitution des territoires du Sud-Liban, vidés de leurs habitants avant destruction de leurs maisons et de toutes les infrastructures rendant la zone habitable.
Qui aurait pu imaginer Wall Street progressant sans aucun temps mort depuis le 30 mars, en dépit des destructions considérables d'infrastructures civiles tout autour du Golfe Persique et en Israël (installations pétrolières, centrales thermiques, terminaux portuaires, complexes sidérurgiques et chimiques) ces 10 derniers jours... qui vont amputer la production d'énergie, d'engrais, de composants de base pour l'industrie.
Vue le contexte géopolitique chaotique et la dégradation des paramètres économiques internes aux Etats Unis (croissance en berne, inflation en hausse, endettement au zénith), la déconnexion de Wall Street avec la situation réelle n'est jamais apparue aussi flagrante.
Car ce ne sont pas les " chiffres du jour ", ni les précédents, qui peuvent justifier l'optimisme de Wall Street.
Les signaux de ralentissement se succèdent, le produit intérieur brut des Etats-Unis a encore été révisé à la baisse (après 1,4% puis 0,7%) et ne serait plus que de 0,5% au 4e trimestre selon les chiffres définitifs (les analystes tablaient sur 0,7%): soit un rythme divisé quasiment par 9 d'un trimestre sur l'autre (après 4,4% au trimestre précédent).
Par ailleurs, en février, l'indice des prix PCE ressort en hausse de 0,4% sur un mois: il est conforme aux attentes et identique au chiffre de janvier mais c'est une photo d'un passé déjà révolu.
Sur un an, il s'établit à 2,8%, également en ligne avec le consensus, mais l'inflation "core" atteint 3%... et ces chiffres datent d'avant l'envolée de 30 à 40% du prix des carburants au mois de mars.
Par ailleurs, les revenus des ménages américains ont reculé de 0,1% en mars alors qu'ils étaient attendus en hausse de 0,3%.
Rien ne va dans les perspectives économiques depuis le "shutdown" mais les indices US gravitent entre 2 à 4% au-delà de leurs niveaux du 1er octobre dernier.
Même sans une guerre qui va doper l'inflation et plomber la croissance mondiale, la performances des actions américaines serait inespérée : elle devient surréaliste.
Idem pour les T-Bonds: leur rendement fait du yo-yo ce jeudi avec un pic à 4,32%, suivi d'une détente vers 4,275%, le "30 ans" est retombé de 4,914% vers 4,885%, le "2 ans" retombe de 1,8Pt vers 3,778%.
A lire aussi
-
La Bourse de New York a clôturé en hausse jeudi, les investisseurs saluant l'appel du Premier ministre israélien à des "négociations directes" avec le Liban, tandis que les marchés boursiers européens - déjà fermés au moment de l'annonce - n'ont pas profité de ... Lire la suite
-
La Bourse de New York a clôturé en hausse jeudi, les investisseurs saluant l'appel du Premier ministre israélien à des "négociations directes" avec le Liban, au deuxième jour de la trêve entre Washington et Téhéran. Le Dow Jones a gagné 0,58%, l'indice Nasdaq a ... Lire la suite
-
Des pourparlers entre le Liban et Israël sont prévus la semaine prochaine à Washington, a dit un responsable américain jeudi, après des frappes meurtrières de l'armée israélienne sur le pays voisin qui font peser un risque sur la trêve précaire conclue entre les ... Lire la suite
-
Une figure néonazie allemande ayant changé de genre, en cavale depuis août dernier pour échapper à son incarcération, a été arrêtée en République tchèque, ont indiqué jeudi à l'AFP les autorités judiciaires allemandes. Marla-Svenja Liebich, qui s'appelait auparavant ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer