Wall Street: 5 séances, 5 records du S&P500, 4 du Nasdaq

(Zonebourse.com) - La semaine s'est conclue par un feu d'artifices de records à Wall Street : carton plein pour le S&P500 avec cinq records consécutifs (il a tutoyé les 6.400 à mi-séance et a terminé à près de 6.389, soit un gain hebdomadaire de +1,5%).



Le Nasdaq a pris 1% cette semaine et +3.000 points depuis le 2 mai, soit plus de 15% (tandis que l'Euro-Stoxx50 a affiché une quasi-stagnation), et a aligné quatre nouveaux plus hauts historiques en cinq séances. Il a progressé encore ce vendredi malgré les -4,8% de Comcast, les -8,5% d'Intel et les -18,5% de Charter Comm.



Parmi les 'points positifs' du jour, les investisseurs ont salué l'apaisement des relations entre Donald Trump et Jerome Powell : le Président américain a affirmé qu'il n'y avait pas de 'tension' avec le banquier central, mais s'est déclaré convaincu que les États-Unis devraient avoir les 'taux d'intérêt les plus bas du monde'.



Seule statistique au menu vendredi, le Département du Commerce a fait état d'une rechute de 9,3% des commandes américaines de biens durables en juin par rapport au mois précédent, après une envolée de 16,5% en mai.



En excluant les transports, secteur particulièrement volatil et qui a connu un plongeon de 22,4%, elles ont cependant augmenté timidement de 0,2% le mois dernier, mais en dehors de la défense, elles se sont contractées de 9,4%.



Au plan des valeurs, la séance a été dominée par le plongeon de 8,5% d'Intel, le fabricant de microprocesseurs ayant publié jeudi soir une perte ajustée de 10 cents par action au titre du deuxième trimestre, alors que le point mort était globalement espéré par les analystes.



Le groupe expliquait que son BPA ajusté avait été grevé à hauteur de 20 cents par des charges, provenant pour 800 millions de dollars de dépréciations et pour 200 millions de coûts ponctuels, non prévues dans ses objectifs initiaux.



En revanche, Estée Lauder s'est adjugé 4,2% après que JPMorgan a relevé son conseil à 'surpondérer' et placé le groupe de cosmétiques sur sa liste 'Positive Catalyst Watch', percevant des signes d'une reprise des ventes pour les mois à venir.





