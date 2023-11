Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : 4ème hausse, efface ses pertes depuis le 18/10 information fournie par Cercle Finance • 02/11/2023 à 23:24









(CercleFinance.com) - (CercleFinance.com) -L'effet 'Powell' se transforme en un effet 'waouh' avec des scores encore plus impressionnants que la veille (plus forte hausse depuis 7 mois), et des clôtures au plus haut du jour sur les principaux indices (et au plus haut depuis le 18 octobre pour le S&P' et le Nasdaq, ce dernier aligne une 5ème séance de hausse).



Wall Street enchaine une 4ème séance de hausse avec un Dow Jones à +1,70%, un S&P-500 qui s'envole de +1,9%, à 4.318 points.



Au lendemain du message 'dovish' délivré par Jerome Powell, le S&P500 a surfé sur le retour en force des financières et des banques régionales malmenées depuis mars dernier : Keycorp +8,3%, Citizens Financial +7,5%, Zions +7,1%, Regions Financial +6,1%, Bank of America +4,6%, Citigroup +4,5%, AIG +3,7%, AMEX +3%...



Il y avait techniquement un peu de survente : le 'fear & greed index' était dans zone rouge du pessimisme extrême.

Mais la réaction haussière de Wall Street, sitôt rentré -marginalement- en territoire de correction (-10% sur les sommets durant seulement 24H pour le S&P500) semble un peu échevelée avec +3,5% pour le Nasdaq en 48H.



Le Nasdaq (+1,8%) a été dopé par le retour en grâce du secteur auto (la baisse du coût du crédit est évidemment une bonne nouvelle) avec Lucid à +12,1% et Tesla à +6,3%. A noter également l'envol de Starbucks +9,5%, Paypal +6,6%, Qualcomm +5,8%, ASML +3,8%, Nvidia +2,8%, Apple +2,1%.

Apple qui a publié des chiffres globalement très en ligne avec les attentes perdait -3% en transactions électroniques.



Les ventes d'i-Phones correspondent exactement aux 43,81Mds$ attendus, le chiffre d'affaires global s'élève à 89,5Mds$ contre 89,25Mds$ attendus, les ventes d'i-Mac reculent de 8,6 vers 7,6Mds$.

Les profits sont très légèrement supérieurs aux prévisions.

Avec Apple, le taux d'entreprises ayant battu le consensus (même à la marge) s'élève à 80,5%, ce qui est historiquement une surperformance inhabituelle.



Microstrategy a pris +6,5%, toujours dopé par la hausse du bitcoin au-delà de 34.500$ (la firme aurait ses BTC à 28.000$ en moyenne, ce qui représente aujourd'hui le coût de 'minage', toutes sources d'énergie combinées).



Des vents contraires continuent de souffler sur Moderna -6,6%, Airbn'b -3,5%, Cognizant -2%.



La FED attendra peut-être plusieurs trimestres avant d'opter pour un 'pivot' (septembre 2024 ?) mais les taux courts et longs US ont connu mercredi soir leur plus forte décrue depuis le 13 mars dernier (crise des banques régionales et grande peur d'un Lehman bis) : le '10 ans' a effacé jusqu'à -30Pts en 24H avant réduire cet écart à -25Pts, à 4,68% contre 4,625% au plus bas ce 2 novembre).



Le '30 ans' efface encore -8Pts à 4,836% alors qu'il avait entamé le mois de novembre à 5,092% mercredi matin.

Le '2 ans', très regardé également avait effacé -15Pts la veille au soir, il se retend de +6Pts vers 4,992%.



Ce jeudi était particulièrement chargé en chiffres 'macro', lesquels sont passé au second plan après la prestation jugée 'dovish' de Jerome Powell en conférence de presse.

La première publication en début d'après-midi aux Etats Unis concernait la productivité non-agricole : elle a augmenté de 4,7% aux Etats-Unis au troisième trimestre 2023 en rythme annualisé, selon l'estimation préliminaire du Département du Travail, après une hausse de 3,6% au trimestre précédent.



Compte tenu d'une progression de 3,9% du salaire horaire, les coûts unitaires salariaux non-agricoles aux Etats-Unis se sont tassés de 0,8% au troisième trimestre 2023.



Le chiffre le plus attendu publié 45 minutes plus tard concernait les nouvelles commandes à l'industrie américaine : elle ont augmenté plus vigoureusement que prévu en septembre, de +2,8% en septembre, soutenues principalement par une envolée des commandes dans l'aéronautique qui explosent de plus de 92%.



Les commandes de biens d'équipement hors aéronautique, souvent considérées comme un baromètre fiable des projets d'investissements des entreprises, ont augmenté de 0,8%.







