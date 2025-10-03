Wall Street : 4 record absolus intraday, 3 records de clôture, malgré un ISM décevant
information fournie par Zonebourse 03/10/2025 à 22:20
C'est également une 9ème semaine de hausse consécutive, la 12ème sur 14 depuis fin juin.
Au final, cela donne +0,5% sur le Dow Jones à 46.750 (47.050 au plus haut), +0,01% sur le 'S&P' à 6.716 (et 6.750 au plus haut), +0,7% sur le Russell-2000 (doublé intraday/clôture à 2.475 et 2.497) et +-0,4% à 24.786 sur le Nasdaq-100 qui a culminé à 24.858 avant de s'enfoncer dans l rouge, plombé par Palantir -7,8%, AMD et Applied Materials (-3,2%), KLA (-3%).
Le 'S&P' a été soutenu par les valeurs de la santé + labos (Humana +10,7%, Molina Health +4,5%, Biogen +3%, Gilead +2,3%), et Apple qui grappille +0,4%, mais cela suffit à lui faire franchir le seuil des 4.000Mds$ : c'est le second titre à passer ce cap, après Nvidia qui recule de -0,8% vers 187,4 (soit 4.590Mds$ de 'capi').
Sur la semaine écoulée, le 'S&P' prend +1%, le Nasdaq +1,1%, le Dow Jones +1,1% également : les investisseurs continuent de faire fi de la fermeture partielle des administrations américaines... laquelle aboutit à la non-publication du 'NFP' ce vendredi.
Du coup, l'axiome boursier du jour semble être 'pas de nouvelles, bonnes nouvelles'.
Les historiens des marchés viennent également à la rescousse du 'bull-trend' actuel : 'Les shutdowns ont rarement un effet négatif sur les actions. Encore moins dans le contexte actuel où la liquidité est abondante', soulignait jeudi Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement.
Le Département américain du Travail a d'ailleurs confirmé jeudi que son site Internet, sur lequel il diffuse habituellement son rapport mensuel sur l'emploi, ne sera actualisé que lorsque les activités des services fédéraux reprendront.
Néanmoins, les opérateurs ont pris connaissance à 16H des indices PMI composite de S&P Global (-0,3Pt à 54,2, rien de significatif) et de l'ISM des services pour septembre: c'est une déception pour l'activité dans le tertiaire puisque l'indice rechute de -2Pts, pile sur les 50 (frontière entre expansion et récession) alors que selon BofA, ce dernier devait progresser vers 52,5, 'montrant une croissance ferme'.
Sur l'obligataire, la lourdeur l'emporte ce soir avec des T-Bond '2035' qui se tendent de +2Pts à 4,11%, le '30 ans' de +1Pt à 4,7080%.
Le Dollar s'effrite de 0,1% et le pétrole enregistre un rebond du même ordre vers 60,7$ sur le NYMEX.
Dans l'actualité des valeurs, Legrand annonce l'acquisition d'Avtron Power Solutions, un spécialiste américain des load banks et solutions de qualité de l'énergie, présent sur de nombreux marchés en forte croissance, notamment les datacenters.
