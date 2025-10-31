Wall St vise des gains mensuels importants après les perspectives optimistes d'Amazon

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Indices: Dow en baisse de 0,07%, S&P 500 en hausse de 0,22%, Nasdaq en hausse de 0,65%

Amazon bondit, la croissance de l'informatique dématérialisée dépasse les attentes

Apple prévoit des ventes d'iPhone en hausse pour les fêtes de fin d'année

Warner Bros bondit après l'annonce par Reuters d'une offre de Netflix

(Mise à jour des cours en début d'après-midi) par Pranav Kashyap et Nikhil Sharma

Les indices boursiers américains ont progressé vendredi, s'apprêtant à clôturer le mois d'octobre dans le vert, après que les prévisions de résultats optimistes d'Amazon ont contribué à apaiser les inquiétudes concernant les dépenses considérables des grandes entreprises technologiques dans le domaine de l'intelligence artificielle.

Les actions d'Amazon AMZN.O ont bondi de 10,6 % pour atteindre un niveau record après que le distributeur en ligne a annoncé un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux estimations, grâce à la croissance la plus rapide depuis près de trois ans du chiffre d'affaires lié à l'informatique dématérialisée.

Apple AAPL.O a dépassé les attentes de Wall Street avec ses prévisions de ventes d'iPhone pour le trimestre des fêtes, mais le directeur général Tim Cook a signalé des contraintes d'approvisionnement. Ses actions sont restées stables.

Nvidia NVDA.O , qui est devenue la première société cotée en bourse à dépasser les 5 000 milliards de dollars en valeur de marché en début de semaine, a augmenté de 1,6 % après que le directeur général Jensen Huang a déclaré qu'il espérait que les puces Blackwell à la pointe de la technologie de la société puissent être vendues en Chine.

La frénésie de l'IA a poussé Wall Street vers des records en début de semaine, avant que des inquiétudes concernant les dépenses importantes de Microsoft MSFT.O et Meta

META.O , ainsi que des doutes sur de nouvelles réductions des taux d'intérêt de la part de la Réserve fédérale, n'effraient les investisseurs.

Néanmoins, pour le mois, le S&P 500 .SPX a augmenté de 2,7 %, ce qui le met sur la voie d'un sixième gain mensuel consécutif - sa plus longue série de gains depuis août 2021.

Le Nasdaq Composite était en passe de réaliser une septième progression mensuelle consécutive, tandis que le Dow Jones s'apprêtait à enregistrer sa sixième victoire mensuelle d'affilée, soit leur plus longue série depuis janvier 2018.

À 12 h 01 HE, le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 31,46 points, soit 0,07%, à 47 490,66, le S&P 500 .SPX a gagné 15,34 points, soit 0,22%, à 6 837,68 et le Nasdaq Composite

.IXIC a gagné 152,31 points, soit 0,65%, à 23 733,45.

Alors que l'espoir d'une réduction plus rapide des taux d'intérêt américains avait dopé les actions au début du mois, les marchés sont en train de se recalibrer après que la Réserve fédérale a procédé à une réduction d'un quart de point, largement attendue, mais a signalé qu'une autre décision en décembre n'était pas une "fatalité", ce qui a modifié les perspectives de politique monétaire.

Les traders ont depuis réduit leurs paris sur une réduction en décembre, les contrats à terme évaluant maintenant à 67,9 % la probabilité d'une réduction de 25 points de base, en forte baisse par rapport aux 91 % d'il y a une semaine.

Deux présidents régionaux de la Fed ont également critiqué la décision d'assouplir la politique monétaire, arguant que l'inflation reste trop élevée et que le marché du travail n'a pas besoin d'un soutien supplémentaire.

"Récemment, nous avons assisté à une sorte de rallye généralisé, parce que nous entrons dans la zone où les taux d'intérêt commencent à compter et où les taux d'intérêt baissent", a déclaré Dennis Dick, stratège en chef chez Stock Trader Network.

Sur les 315 sociétés du S&P 500 qui ont publié leurs résultats du troisième trimestre jusqu'à présent, 83,2 % ont dépassé les estimations des analystes, selon les données du LSEG. Ce chiffre est nettement supérieur à la moyenne historique, où environ 67 % des entreprises dépassent les prévisions.

Par ailleurs, Warner Bros Discovery WBD.O a augmenté de 1,9 % à la suite d'un rapport de Reuters indiquant que Netflix NFLX.O étudiait activement une offre pour les activités de studio et de diffusion en continu de la société.

Netflix a augmenté de 3,6 % après avoir dévoilé son projet de division des actions à raison de 10 pour 1.

Getty Images GETY.N a augmenté de 5 % après avoir signé un accord de licence mondial pluriannuel avec Perplexity AI.

Western Digital WDC.O a gagné 2 % pour atteindre un niveau record après avoir annoncé des bénéfices trimestriels supérieurs aux estimations de Wall Street.

Le fabricant de panneaux solaires First Solar FSLR.O a bondi de 12,6 % pour atteindre son plus haut niveau depuis plus d'un an, après avoir dépassé les attentes pour les ventes du troisième trimestre.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 1,21 contre 1 sur le NYSE et de 1,31 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 16 nouveaux records sur 52 semaines et 34 nouveaux records à la baisse, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 94 nouveaux records et 103 nouveaux records à la baisse.