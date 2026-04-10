Wall St termine en demi-teinte et enregistre des gains hebdomadaires, les investisseurs analysant les négociations au Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Indices: Dow en baisse de 0,56%, S&P 500 en baisse de 0,11%, Nasdaq en hausse de 0,35%

* Les trois principaux indices affichent leurs plus fortes hausses hebdomadaires depuis novembre

* L'IPC de mars augmente de 3,3 %, conformément aux estimations

* Le moral des consommateurs chute à un niveau record

* CoreWeave progresse après la conclusion d'un accord avec Anthropic

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(Mise à jour des cours de clôture, des volumes, des gagnants et des perdants) par Stephen Culp et Purvi Agarwal

Les actions américaines ont clôturé en demi-teinte vendredi, les investisseurs faisant une pause à l'approche du week-end et gardant un œil sur les négociations de paix en cours au Moyen-Orient.

Un rapport sur l'inflation très suivi a montré que la croissance des prix à la consommation s'est accélérée comme prévu, en raison des pressions exercées sur les prix par la guerre contre l'Iran.

Le Dow Jones et le S&P 500 ont terminé en baisse, tandis que les valeurs technologiques .SPLRCT ont permis au Nasdaq d'enregistrer des gains au cours de la séance, les investisseurs évaluant l'évolution de la situation au Moyen-Orient.

La trêve fragile de deux semaines a été menacée par des violations présumées du cessez-le-feu. Il s'agit notamment de la poursuite des bombardements israéliens sur le Liban, alors même que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré qu'il cherchait à engager des pourparlers directs avec Beyrouth .

Le détroit d'Ormuz, d'une importance vitale, a été maintenu fermé par l'Iran, qui a exigé un cessez-le-feu au Liban et le déblocage de ses avoirs comme condition à la reprise des négociations .

La semaine a commencé sur une note inquiétante, le président américain Donald Trump menaçant de détruire "une civilisation entière" si l'Iran ne se conformait pas à ses exigences. Mais lorsqu'une trêve a commencé à se dessiner, les actions se sont redressées.

Sur une base hebdomadaire, les trois indices ont enregistré leur plus forte progression en pourcentage d'un vendredi à l'autre depuis novembre.

"Les opérateurs hésitent à s'exposer à un long week-end au cours duquel il y aura des négociations entre l'Iran et les États-Unis", a déclaré Jed Ellerbroek, gestionnaire de portefeuille chez Argent Capital Management à Saint-Louis, dans le Missouri. "Les investisseurs attendent beaucoup de nouvelles et le fait que le marché soit fermé pendant deux jours et demi est une longue période pour que les choses changent."

"C'est pourquoi, depuis un mois et demi, on observe une tendance à la hausse des marchés les lundis, mardis et mercredis, et à la baisse les jeudis et vendredis", a ajouté Jed Ellerbroek.

L'indice des prix à la consommation du département du travail (CPI), premier indicateur majeur de l'inflation publié depuis le début de la guerre, a montré que les prix à la consommation ont enregistré leur plus forte hausse mensuelle depuis près de quatre ans en raison d'une flambée attendue des prix de l'énergie, qui a entraîné une augmentation de 21,2 % des prix de l'essence.

L'IPC de base, qui exclut l'alimentation et l'énergie, a été moins élevé que prévu par les analystes. Néanmoins, le choc de la flambée des prix du brut devrait se faire sentir plus fortement dans les mois à venir.

Jeudi, Mary Daly, présidente de la Fed de San Francisco, a déclaré à Reuters que le choc pétrolier provoqué par la guerre en Iran allongerait le délai pour ramener l'inflation à l'objectif de 2 % de la banque centrale américaine.

Un rapport séparé de l'Université du Michigan a montré que le moral des consommateurs a plongé ce mois-ci à un niveau record, tandis que les attentes à court terme ont chuté à leur niveau le plus bas depuis mai 1980.

Le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 269,23 points, soit 0,56%, à 47 916,57, le S&P 500 .SPX a perdu 7,77 points, soit 0,11%, à 6 816,89 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 80,48 points, soit 0,35%, à 22 902,89.

Parmi les 11 principaux secteurs du S&P 500, les biens de consommation de base .SPLRCS ont le plus baissé, tandis que les valeurs technologiques .SPLRCT ont été en tête des gains.

Les fabricants de puces .SOX ont pris la tête, atteignant un niveau record. Broadcom AVGO.O et Nvidia NVDA.O ont progressé respectivement de 4,7 % et 2,6 %.

Les valeurs financières .SPSY ont sous-performé avant que les principales banques américaines ne publient leurs résultats la semaine prochaine, marquant ainsi le début officieux de la saison des rapports du premier trimestre. Les analystes prévoient actuellement une croissance globale des bénéfices du S&P 500 de 13,9 % en glissement annuel, selon LSEG.

"Il faut espérer que la saison des bénéfices ramènera au moins une partie de l'attention sur les fondamentaux des entreprises, ce qui est vraiment la raison d'être du marché boursier", a déclaré Tim Ghriskey, stratège principal de portefeuille chez Ingalls & Snyder à New York.

Les actions cotées en bourse de Taiwan Semiconductor Manufacturing TSM.N , le plus grand fabricant mondial de puces électroniques, ont augmenté de 1,4% après avoir battu les prévisions de revenus du premier trimestre .

CoreWeave CRWV.O a bondi de 10,9 % après l'annonce d'un accord pluriannuel avec Anthropic.

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse dans un rapport de 1,13 contre 1 sur le NYSE. Il y a eu 165 nouveaux sommets et 83 nouveaux creux sur le NYSE.

Sur le Nasdaq, 1 874 titres ont augmenté et 2 808 ont baissé, les titres en baisse étant plus nombreux que les titres en hausse dans une proportion de 1,5 pour 1.

L'indice S&P 500 a enregistré 23 nouveaux records sur 52 semaines et 24 nouveaux records à la baisse, tandis que l'indice Nasdaq Composite a enregistré 110 nouveaux records et 144 nouveaux records à la baisse.

Le volume sur les bourses américaines était de 15,83 milliards d'actions, comparé à la moyenne de 19,18 milliards d'actions pour l'ensemble de la session au cours des 20 derniers jours de bourse.