Wall St stagne alors que les investisseurs s'inquiètent de la dernière salve tarifaire de Trump

TSLA.O ont gagné 2,5 % après que le titre ait enregistré lundi sa plus forte chute en une seule journée depuis près d'un mois. "Le regain de volatilité rappelle le degré d'incertitude entourant la politique commerciale", a déclaré Jordan Rizzuto, directeur des investissements de GammaRoad Capital Partners. Jordan Rizzuto a également fait remarquer que le véritable risque était de ne pas savoir quand ces droits de douane toucheraient les consommateurs. L'ambiance détendue contraste fortement avec l'agitation du marché déclenchée par les annonces tarifaires du "Jour de la libération" il y a trois mois, qui a poussé le Nasdaq en territoire baissier et entraîné le Dow et le S&P 500 dans une correction. Depuis lors, Wall Street a rebondi , le Nasdaq et le S&P 500 ayant atteint des niveaux record la semaine dernière, soutenus par la résistance du marché de l'emploi qui a contribué à apaiser les craintes d'une récession imminente. BofA Global Research et Goldman Sachs ont relevé leurs objectifs de fin d'année pour l'indice S&P 500 .SPX , en raison de la réduction de l'incertitude politique, de la résistance des bénéfices des entreprises et des réductions potentielles des taux d'intérêt. Le procès-verbal de la réunion de juin de la Fed sur la fixation des taux devrait être publié mercredi, ce qui donnera aux investisseurs plus de clarté sur la date à laquelle la banque centrale pourrait reprendre son cycle d'assouplissement de la politique monétaire. Les actions du secteur solaire ont chuté après que Donald Trump a ordonné lundi à aux agences fédérales de renforcer les dispositions de la loi "One Big Beautiful Bill Act" qui abrogent ou modifient les crédits d'impôt pour les projets d'énergie solaire et éolienne. SunRun RUN.O a chuté de 12 %, Enphase Energy ENPH.O a perdu 3,2 % et SolarEdge Technologies SEDG.O a reculé de 3,8 %. Les valeurs en progression ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 1,71 contre 1 sur le NYSE et de 1,81 contre 1 sur le Nasdaq. Le S&P 500 a enregistré 17 nouveaux records sur 52 semaines et trois nouveaux records à la baisse, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 67 nouveaux records et 30 nouveaux records à la baisse.

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.