Wall St se redresse après une chute brutale de l'industrie technologique, Amazon en baisse à cause d'une augmentation des dépenses d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Indices en hausse: Dow 1,79%, S&P 500 1,39%, Nasdaq 1,45%

*

Roblox bondit après avoir prévu des réservations annuelles supérieures aux estimations

*

Molina Healthcare s'effondre après des prévisions de bénéfices décevantes pour 2026

(Mise à jour avec les commentaires des analystes et les cours en début d'après-midi) par Pranav Kashyap et Twesha Dikshit

Wall Street a rebondi vendredi après une lourde déroute dans le secteur technologique en début de semaine, bien qu'Amazon ait fortement chuté après avoir annoncé un investissement encore plus important dans l'infrastructure d'intelligence artificielle.

Amazon AMZN.O a chuté de 8 % après avoir prévu une augmentation de plus de 50 % de ses dépenses d'investissement cette année, intensifiant ainsi la frénésie de dépenses liées à l'IA déjà en cours parmi ses pairs des "Sept Magnifiques".

Le S&P 500 et le Nasdaq ont mis fin à trois séances consécutives de baisse, tandis que le Dow Jones a brièvement atteint un sommet, certains chasseurs de bonnes affaires s'étant portés acquéreurs de la baisse.

Les valeurs à puce, prises dans le collimateur de la chute des valeurs technologiques, ont été les principaux moteurs de la reprise du jour. Broadcom AVGO.O a augmenté de 5,6 % et AMD

AMD.O a bondi de 7,5 %. Super Micro SMCI.O a gagné près de 10 %.

Neuf des 11 sous-indices ont enregistré des gains. L'indice PHLX des semi-conducteurs .SOX a progressé de 4,6 %, tandis que l'indice S&P 500 des valeurs technologiques .SPLRCT a gagné 2,8 %.

Malgré cela, le sentiment est resté fragile, car les marchés ont essayé de faire la part des choses entre l'impact à court terme de l'augmentation des dépenses d'investissement dans l'IA et les bénéfices à long terme, et les craintes persistantes que les outils d'IA avancés ne réduisent la demande pour les entreprises de logiciels traditionnelles.

"Nous allons continuer à voir ces fluctuations parce que les préoccupations qui ont conduit les marchés n'étaient pas à court terme", a déclaré Ben Falcone, directeur général chez Kayne Anderson Rudnick.

"Ces questions se posent à plus long terme et je ne pense pas qu'elles disparaîtront de sitôt".

Les investisseurs se sont concentrés sur les budgets d'intelligence artificielle des entreprises à forte capitalisation après les plans d'investissement surdimensionnés de Microsoft MSFT.O à la fin du mois dernier, une pression qui s'est intensifiée après l'accélération des plans de dépenses d'Alphabet , ce qui a exacerbé la chute de jeudi.

Les "Sept Magnifiques" ont connu une journée mitigée, avec Alphabet GOOGL.O en baisse de 3 %, tandis que Tesla TSLA.O a gagné 3 %. Nvidia NVDA.O , le dernier du groupe à avoir publié ses résultats, a bondi de 7 %.

Les actions du secteur des logiciels et des services de données ont également repris pied après une semaine de baisse.

CrowdStrike CRWD.O et Palantir PLTR.O ont gagné respectivement 3,6 % et 4,8 %. L'indice S&P 500 Software & Services a enregistré son premier gain après sept baisses consécutives, bien qu'il ait enregistré une baisse hebdomadaire de plus de 8 %, sa plus faible performance depuis mars 2020.

À 11:26 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 874,32 points, ou 1,79%, pour atteindre 49 783,04. Le S&P 500 .SPX a gagné 94,49 points, soit 1,39%, à 6 892,89, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a progressé de 326,80 points, soit 1,45%, à 22 867,38.

L'indice de volatilité CBOE .VIX , jauge de la peur à Wall Street, a chuté pour la première fois en trois jours, perdant 3,19 points à 18,258.

Les gains de vendredi n'ont toutefois permis d'inverser qu'une partie des baisses observées au cours de la semaine. Le S&P 500 se dirigeait vers sa pire semaine depuis la fin du mois de décembre, tandis que le Nasdaq était sur le point d'afficher sa plus forte perte hebdomadaire depuis novembre.

Le commerce de l'IA, l'un des principaux moteurs de la reprise de l'année dernière, est également confronté à un test de résistance important, car l'argent afflue vers des valeurs refuges défensives telles que les biens de consommation de base et les télécommunications. Cette rotation s'opère au moment même où les actifs risqués se replient, le bitcoin BTC= ayant perdu 50 % par rapport à son sommet d'octobre.

L'indice Russell 2000 .RUT a progressé de 2,8 % et se dirigeait vers sa meilleure semaine depuis fin novembre. L'indice S&P 600 des petites capitalisations .SPCY et l'indice S&P 400 des moyennes capitalisations .SP400 se dirigeaient vers des gains de plus de 1 % cette semaine.

Cette semaine a également marqué la moitié de l'une des périodes de publication des résultats les plus chargées de la saison. Jeudi, environ 270 sociétés du S&P 500 avaient publié leurs résultats, dont près de 80 % ont dépassé les attentes des analystes, selon les données de LSEG, ce qui est bien supérieur au taux habituel d'environ 67 %.

Molina Healthcare MOH.N a chuté de 27% après que l'assureur santé ait prévu un bénéfice 2026 inférieur à la moitié des attentes de Wall Street.

Roblox RBLX.N a gagné 11 % après que la plateforme de jeux vidéo a prévu des réservations pour l'exercice 2026 supérieures aux estimations.