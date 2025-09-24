Wall St se prépare à des gains modestes après que Powell ait tempéré un enthousiasme excessif

Les contrats à terme sont en hausse: Dow 0,09%, S&P 500 0,15%, Nasdaq 0,22%

Lithium Americas s'envole après l'annonce d'une prise de participation de l'administration Trump

Alibaba bondit de 8% grâce au partenariat avec Nvidia

(Mise à jour avant l'ouverture des marchés) par Niket Nishant et Sukriti Gupta

Le S&P 500 et le Nasdaq étaient en voie de réaliser de légers gains à l'ouverture mercredi , les traders évaluant les commentaires mesurés de Jerome Powell, président de la Réserve fédérale américaine, et se tournant vers les données économiques cruciales attendues plus tard dans la semaine.

Bien que les chiffres récents indiquent une économie résiliente, les commentaires des responsables de la Fed ont suscité une certaine inquiétude, en particulier sur le marché du travail, ce qui a incité les investisseurs à faire preuve de prudence.

Jerome Powell a ajouté à la prudence mardi, en déclarant que les prix des actifs semblaient assez bien évalués. Il s'est toutefois abstenu de s'aligner sur l'un ou l'autre camp dans le débat en cours entre les décideurs de la Fed, certains poussant à des réductions plus agressives pour soutenir le marché de l'emploi, tandis que d'autres préconisent la retenue pour éviter de relancer l'inflation.

Au lieu de cela, le président de la Fed a mis l'accent sur le délicat exercice d'équilibre auquel la banque centrale est confrontée pour gérer les risques d'inflationet répondre aux signes de ralentissement du marché de l'emploi.

"Le marché a été quelque peu pris au dépourvu par les commentaires de Jerome Powell sur l'évaluation du marché boursier et a considéré qu'il s'agissait d'un signal indiquant que la Fed pourrait s'inquiéter des prix élevés des actifs", a déclaré Thomas Hayes, président du conseil d'administration de Great Hill Capital.

"De nombreux gestionnaires qui ont vendu en avril sont encore derrière leurs indices de référence, de sorte que toute faiblesse doit être achetée. Et je pense que cela va se reproduire", a-t-il ajouté.

A 08:21 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 a augmenté de44 points, soit 0,09%, le S&P 500 E-minis EScv1 a ajouté 10 points, soit 0,15%, et le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 a gagné54,5 points, soit 0,22%.

Les actions cotées aux États-Unis de sociétés chinoises ont augmenté avant la cloche, avec en tête un gain de 8,4% pour Alibaba Group BABA.N , qui a dévoilé un partenariat avec Nvidia

NVDA.O .

"Alibaba est le principal ADR chinois dans le domaine de l'IA", a déclaré Matthew Tuttle, directeur général de Tuttle Capital Management. "Normalement, j'aime acheter des titres chinois lorsque personne d'autre ne veut le faire, mais ce mouvement semble avoir des chances de durer."

Les investisseurs surveilleront également les données sur les dépenses de consommation personnelle, la jauge d'inflation préférée de la Fed, plus tard cette semaine, qui pourraient aider à façonner les attentes concernant de nouvelles réductions.

Entre-temps, les données sur le marché du logement attendues mercredi pourraient donner un aperçu de la demande des consommateurs et du sentiment des constructeurs, d'autant plus que les coûts d'emprunt élevés pèsent toujours sur l'accessibilité.

Les marchés pourraient également s'inspirer d'un discours de la présidente de la Banque fédérale de réserve de San Francisco, Mary Daly, pour savoir comment les responsables régionaux de la Fed interprètent les données et les signaux politiques les plus récents.

En ce qui concerne les actions, les actions cotées en bourse de Lithium Americas LAC.N ont bondi de 70,5 % dans les échanges avant bourse après que Reuters a rapporté mardi que l'administration du président Donald Trump cherchait à prendre une participation pouvant aller jusqu'à 10 % dans la société.

Des pourparlers sont en cours pour discuter d'un prêt gouvernemental dépassant 2,26 milliards de dollars pour le projet de lithium Thacker Pass de la société avec General Motors

GM.N , qui a augmenté de 2,4%. Un rapport a également indiqué qu'UBS avait relevé General Motors de "neutre" à "achat".

ServiceNow NOW.N a augmenté de 1,1 % après un relèvement de Morgan Stanley, tandis que Amazon AMZN.O a progressé de 1,2 % après un rapport indiquant que Wells Fargo avait relevé la valeur de la société de "poids égal" à "surpondérer".

Le fabricant de Photoshop Adobe ADBE.O a chuté de 1,2 % après que Morgan Stanley l'a rétrogradé de "surpondération" à "pondération égale".