Wall St se dirige vers des pertes hebdomadaires, les inquiétudes sur la technologie compensant le soulagement de l'inflation

Indices en hausse: Dow 0,5%, S&P 500 0,5%, Nasdaq 0,3%

L'inflation américaine augmente moins que prévu en janvier

Le S&P 500 et le Dow se dirigent vers leur plus forte baisse hebdomadaire depuis novembre

Applied Materials bondit après des prévisions de résultats positifs pour le deuxième trimestre

(Mise à jour des cours en milieu d'après-midi) par Twesha Dikshit et Purvi Agarwal

Les actions américaines ont augmenté dans des conditions volatiles vendredi, l'inflation montrant des signes de ralentissement, mais une déroute des actions technologiques sur fond de craintes renouvelées de perturbations dues à l'intelligence artificielle a limité les gains, mettant le S&P 500 et le Dow en voie d'enregistrer leur pire perte hebdomadaire depuis le mois de novembre.

Les données de vendredi ont montré que les prix à la consommation aux États-Unis ont augmenté moins que prévu en janvier, ce qui a incité les traders à augmenter légèrement les chances d'une réduction des taux d'intérêt par la Réserve fédérale en juin à 69% contre 63% auparavant.

"Ce qu'il faut retenir pour (les marchés de taux) et les actions, c'est que la tendance à la désinflation se poursuit. Cela renforce en quelque sorte l'idée que nous avons dépassé le pic d'inflation", a déclaré Michael Metcalfe, responsable de la stratégie de marché chez State Street Markets.

"Les perspectives d'inflation continuent de s'améliorer, ce qui permettra une baisse des taux plus tard dans l'année

Les marchés boursiers se sont éloignés de leurs niveaux record, les craintes d'uneperturbation due à l'IA ayant alimenté une chute dans les secteurs allant des logiciels aux assurances en passant par les sociétés de transport routier, tandis que les données sur l'emploi plus élevées que prévu en janvier ont semé le doute quant au rythme de l'assouplissement de la politique monétaire cette année.

L'indice de volatilité du Cboe .VIX , la jauge de la peur à Wall Street, a atteint son plus haut niveau en une semaine à 22,40 points avant de se détendre légèrement.

A 11h55, le Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 222,36 points, soit 0,45%, à 49 674,34, le S&P 500 .SPX a gagné 36,38 points, soit 0,53%, à 6 869,14, et le Nasdaq Composite .IXIC a ajouté 72,55 points, soit 0,32%, à 22 669,69.

Alors que la saison des résultats est à mi-parcours, les dépenses d'investissement dans l'IA sont devenues un thème dominant pour les entreprises des "Sept Magnifiques", dont les investissements cumulés devraient atteindre environ 650 milliards de dollars. Les investisseurs exigent désormais des résultats concrets, tout en continuant à sanctionner les secteurs dont ils craignent qu'ils ne soient écrasés par une concurrence croissante.

"Vous escomptez de nombreux flux de bénéfices qui doivent se concrétiser. Les investisseurs se demandent s'ils vont réellement se concrétiser et les valorisations ne sont pas bon marché", a déclaré Brent Schutte, directeur des investissements chez Northwestern Mutual Wealth Management.

"Cela place la barre un peu plus haut pour que les investisseurs continuent à pousser le marché à la hausse"

Les grandes valeurs technologiques ont pesé, avec Nvidia

NVDA.O et Alphabet GOOGL.O en baisse de 1,5 % et 0,7 %, respectivement.

Les actions du secteur de la santé ont soutenu les marchés vendredi, Eli Lilly LLY.N et UnitedHealth UNH.N ajoutant 0,8 % et 1,2 %, respectivement. Moderna MRNA.O a bondi de 8,9% après avoir publié un chiffre d'affaires supérieur aux attentes pour le quatrième trimestre.

Les actions d'Applied Materials AMAT.O ont progressé de 9,3 % après que la société d'équipement de fabrication de puces a annoncé un chiffre d'affaires et un bénéfice supérieurs aux attentes de Wall Street pour le deuxième trimestre.

Le fournisseur d'équipements de réseau Arista Networks ANET.N a gagné 9,8 % après avoir annoncé un chiffre d'affaires annuel supérieur aux attentes.

Le conseiller commercial de la Maison Blanche, Peter Navarro, a déclaré que les informations selon lesquelles l'administration prévoyait de réduire les droits de douane sur l'acier et l'aluminium n'étaient pas fondées.

Néanmoins, certains sidérurgistesont chuté, Nucor NUE.N perdant 2,3% et Steel Dynamics STLD.O perdant 3,2%.

Les producteurs d'aluminium Alcoa AA.N et Century Aluminum

CENX.O ont perdu respectivement 1,1% et 7,1%.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 3,08 contre 1 sur le NYSE et de 3,06 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 28 nouveaux sommets sur 52 semaines etcinq nouveaux creux, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 40 nouveaux sommets et 108 nouveaux creux.