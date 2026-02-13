Wall St se dirige vers des pertes hebdomadaires, le recul des valeurs technologiques éclipsant le soulagement lié à l'inflation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Indices en baisse: Dow 0,14%, S&P 500 0,06%, Nasdaq 0,23%

L'inflation américaine augmente moins que prévu en janvier

Selon un rapport, Trump prévoit de réduire les droits de douane sur l'aluminium et l'acier

Applied Materials bondit après des prévisions de bénéfices optimistes pour le deuxième trimestre

(Mise à jour après l'ouverture des marchés) par Twesha Dikshit et Purvi Agarwal

Les actions américaines ont reculé vendredi et sont en passe de connaître leur pire semaine depuis novembre, les pertes des valeurs technologiques ayant éclipsé le soulagement apporté par des données sur l'inflation plus faibles que prévu.

Les marchés boursiers se sont éloignés de leurs niveaux record, car les craintes de perturbations dues à l'intelligence artificielle ont alimenté une chute dans les secteurs couvrant les logiciels, les assurances et même les sociétés de camionnage, tandis que les données sur l'emploi plus élevées que prévu en janvier ont semé des doutes sur le rythme de l'assouplissement de la politique monétaire cette année.

Il y a eu un certain soulagement vendredi après que les données aient montré que les prix à la consommation américains ont augmenté moins que prévu en janvier, ce qui a incité les traders à augmenter légèrement les chances d'une réduction des taux d'intérêt de la Réserve fédérale en juin à 69% contre 63% auparavant .

"Ce qu'il faut retenir pour (les marchés de taux) et les actions, c'est que la tendance à la désinflation se poursuit. Cela renforce en quelque sorte l'idée que nous avons dépassé le pic d'inflation", a déclaréMichael Metcalfe, responsable de la stratégie de marché chez State Street Markets.

"Les perspectives d'inflation continuent de s'améliorer, ce qui permettra une baisse des taux plus tard dans l'année."

À 10:22 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 67,89 points, soit 0,14%, à 49 384,09, le S&P 500 .SPX a perdu 3,79 points, soit 0,06%, à 6 828,97, et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 51,78 points, soit 0,23%, à 22 545,37.

Alors que la saison des résultats est à mi-parcours, les dépenses d'investissement dans l'IA sont devenues un thème dominant pour les "Sept Magnifiques", dont les investissements cumulés devraient atteindre environ 650 milliards de dollars. Les investisseurs exigent désormais des résultats concrets alors qu'ils continuent à sanctionner les secteurs dont ils craignent qu'ils ne soient écrasés par une concurrence croissante.

"Vous escomptez de nombreux flux de bénéfices qui doivent se concrétiser. Les investisseurs se demandent s'ils vont réellement se concrétiser et les valorisations ne sont pas bon marché", a déclaré Brent Schutte, directeur des investissements chez Northwestern Mutual Wealth Management.

"Cela place la barre un peu plus haut pour que les investisseurs continuent à pousser le marché à la hausse."

Les valeurs des technologies de l'information ont reculé, Nvidia NVDA.O et Apple AAPL.O perdant respectivement 2 % et 0,8 %, entraînant le S&P 500 et le Nasdaq. Les pertes subies par les grandes banques telles que Goldman Sachs GS.N et JPMorgan Chase JPM.N ont pesé sur le Dow Jones.

Les actions du secteur de la santé ont soutenu les marchés vendredi, Eli Lilly LLY.N et UnitedHealth UNH.N augmentant respectivement de 2,2 % et 0,7 %.

Les actions d'Applied Materials AMAT.O ont bondi de 10 % après que la société d'équipement de fabrication de puces ait annoncé un chiffre d'affaires et un bénéfice pour le deuxième trimestre supérieurs aux attentes de Wall Street.

Le fournisseur d'équipements de réseau Arista Networks ANET.N a gagné 5,3 % après avoir prévu un chiffre d'affaires annuel supérieur aux attentes.

Le président américain Donald Trump envisage de réduire certains droits de douane sur les produits en acier et en aluminium , a rapporté le Financial Times , citant des personnes familières avec le sujet.

Nucor NUE.N a glissé de 2,9 %, Cleveland-Cliffs CLF.N a chuté de 3,6 % et Steel Dynamics STLD.O a perdu 3,7 % après les nouvelles.

Les producteurs d' aluminium Alcoa AA.N et Century Aluminum CENX.O ont perdu respectivement 2 % et 6,4 %.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 1,67 contre 1 sur le NYSE et de 1,78 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 21 nouveaux sommets sur 52 semaines et trois nouveaux creux, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 20 nouveaux sommets et 86 nouveaux creux.