Wall St se cherche une direction alors que les investisseurs attendent des données économiques clés
information fournie par Reuters 09/02/2026 à 16:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Indices: Dow en baisse de 0,3 %, S&P 500 en baisse de 0,04 %, Nasdaq en hausse de 0,08 %

*

Eli Lilly gagne après que Hims a abandonné la pilule amaigrissante à 49 dollars

*

Kroger bondit après la nomination d'un ancien dirigeant de Walmart au poste de directeur général

*

Le rapport sur les emplois non agricoles est attendu plus tard dans la semaine

(Mise à jour sur l'ouverture du marché) par Twesha Dikshit et Nikhil Sharma

Les indices de Wall Street ont été mitigés dans un marché agité lundi, après une semaine difficile marquée par la déroute technologique déclenchée par l'IA, alors que les investisseurs se concentrent sur des données économiques cruciales qui pourraient éclairer la trajectoire des taux d'intérêt de la Réserve Fédérale.

À 10:01 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 168,67 points, ou 0,34%, à 49 947,00. Le S&P 500 .SPX a perdu 2,63 points, soit 0,04%, à 6 929,67, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 17,84 points, soit 0,08%, à 23 049,06.

Le secteur de la consommation discrétionnaire .SPLRCD a été en tête des baisses, avec un recul de 1,3%. Les valeurs technologiques .SPLRCT ont progressé de 0,7%.

Le S&P 500 et le Nasdaq ont rebondi vendredi après trois séances consécutives de pertes dues à la chute des valeurs technologiques, tandis que le Dow Jones a clôturé au-dessus de 50 000 points pour la première fois.

Plusieurs sociétés de logiciels ont fait les frais des turbulences de la semaine dernière, frappées par les craintes que l'IA, qui progresse rapidement, n'intensifie la concurrence et ne réduise les marges. Une poignée de résultats récents de méga-capitalisations n'ont fait qu'exacerber les inquiétudes des investisseurs concernant les ambitieux plans d'investissement des Big Tech, Amazon AMZN.O , Alphabet GOOGL.O , Meta META.O et Microsoft MSFT.O étant ensemble prêts à dépenser environ 650 milliards de dollars dans la course à la domination de l'IA.

"Les investisseurs sont moins à l'aise avec le montant des dépenses, mais plus à l'aise avec les entreprises qui peuvent le faire avec un flux de trésorerie disponible, par rapport à celles qui ont une pile de dettes sur leurs bilans", a déclaré Art Hogan, stratège en chef du marché chez B Riley Wealth.

Le prochain grand test pour les actions d'IA sera les résultats du géant des puces Nvidia NVDA.O plus tard ce mois-ci, les investisseurs exigeant de plus en plus des gains mesurables à partir des dépenses en capital. Nvidia a augmenté de 3 %.

L'attention se portera également sur le rapport de janvier sur les emplois non agricoles prévu mercredi, qui a été retardé par la fermeture partielle du gouvernement, et sur l'indice des prix à la consommation de janvier, très surveillé, qui sera publié vendredi.

Selon l'outil FedWatch de CME Group, les marchés prévoient actuellement la première baisse de taux de l'année en juin, ce qui pourrait être le moment où Kevin Warsh, le candidat du président américain Donald Trump à la présidence de la Fed, prendra le relais.

Parmi les valeurs en mouvement, Hims & Hers Health HIMS.N a chuté de 26%. Novo Nordisk NOVOb.CO a poursuivi la société de télésanté pour violation de brevet après que l'entreprise américaine a lancé, puis annulé, une copie à 49 dollars de la pilule amaigrissante Wegovy du fabricant danois de médicaments à la suite de la réaction négative de la Food and Drug Administration des États-Unis.

Le fabricant de médicaments Eli Lilly LLY.N a augmenté de 2,1%. La société achètera Orna Therapeutics pour un montant maximum de 2,4 milliards de dollars en espèces.

Workday WDAY.O a chuté de 6,5 % après que le fournisseur de logiciels de ressources humaines a annoncé que le cofondateur Aneel Bhusri redeviendrait son directeur général.

Apollo Global Management APO.N a augmenté de 1,5% après que le gestionnaire d'actifs ait annoncé une hausse de 13% de son bénéfice au quatrième trimestre.

Kyndryl KD.N a chuté de près de 53 % après que le fournisseur de services informatiques ait retardé sa déclaration trimestrielle et signalé des faiblesses importantes dans ses rapports financiers.

Les actions de Kroger KR.N ont augmenté de 7,5 % après que le géant de l'épicerie a nommé Greg Foran, ancien cadre de Walmart, au poste de directeur général.

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse dans un rapport de 1,43 contre 1 sur le NYSE et de 1,46 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 35 nouveaux sommets sur 52 semaines et 11 nouveaux creux, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 70 nouveaux sommets et 74 nouveaux creux.

Valeurs associées

ALPHABET-A
326,7802 USD NASDAQ +1,21%
AMAZON.COM
212,3601 USD NASDAQ +0,97%
APOLLO GLB MGMT
134,890 USD NYSE +1,38%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
50 127,76 Pts Index Ex +0,02%
ELI LILLY & CO
1 054,810 USD NYSE -0,29%
HIMS&HERS HLTH RG-A
17,685 USD NYSE -23,16%
KROGER
70,985 USD NYSE +5,16%
KYNDRYL HLDG
10,250 USD NYSE -56,37%
META PLATFORMS
680,6050 USD NASDAQ +2,89%
MICROSOFT
412,2600 USD NASDAQ +2,77%
NASDAQ 100 INDEX
25 315,14 Pts Index Ex +0,95%
NASDAQ Composite
23 299,96 Pts Index Ex +1,17%
NOVO-NORDISK B
1 194,750 DKK LSE 0,00%
NVIDIA
191,6401 USD NASDAQ +3,36%
S&P 500
6 976,77 Pts CBOE +0,64%
S&P 500 INDEX
6 976,77 Pts CBOE +0,64%
WORKDAY-A
152,2900 USD NASDAQ -6,52%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

