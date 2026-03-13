Wall St s'apprête à ouvrir en hausse, les investisseurs prenant en compte les données et la guerre au Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme sont en hausse: Dow 0,58%, S&P 500 0,55%, Nasdaq 0,55%

* Les dépenses de consommation américaines, l'inflation de base PCE a progressé plus fortement en janvier

* Meta en baisse de 1,3 %; selon un rapport, le lancement du modèle d'intelligence artificielle "Avocado" est repoussé à mai ou plus tard

* SentinelOne perd 3,7 % après de sombres prévisions

(Mises à jour avant l'ouverture des marchés) par Johann M Cherian et Utkarsh Hathi

Les principaux indices boursiers de Wall Street devraient ouvrir en hausse vendredi, après avoir subi des pertes importantes lors de la session précédente, alors que les investisseurs évaluent une série de données économiques afin de mesurer les perspectives en matière de taux d'intérêt , alors que le conflit au Moyen-Orient s'aggrave.

La deuxième estimation du Département du Commerce a montré que le produit intérieur brut a augmenté de 0,7% au cours du trimestre précédent, ce qui est inférieur à la croissance de 1,4% attendue par les économistes interrogés par Reuters.

Un autre rapport a montré que l'indice des dépenses de consommation personnelle , l'indicateur d'inflation préféré de la Réserve fédérale, a augmenté de 2,8 % en janvier, alors que les économistes tablaient sur une hausse de 2,9 %.

Les données n'ont guère modifié les attentes concernant la trajectoire de la politique monétaire de la Fed , les opérateurs ayant prévu une réduction des taux d'intérêt de 25 points de base plus tard dans l'année, selon les données compilées par le LSEG, contre deux avant le début de la guerre, le 28 février.

"L'inflation reste élevée, difficile à maîtriser et, avec la possibilité que les prix de l'énergie finissent par être pris en compte, il est probable que la Fed maintienne ses taux d'intérêt plus longtemps", a déclaré Peter Cardillo, économiste en chef de Spartan Capital Securities.

La Fed pourrait laisser ses taux d'intérêt inchangés lors de sa réunion de la semaine prochaine et la flambée des prix de l'énergie pourrait compliquer les plans politiques de la banque centrale, alors que d'autres rapports font état de pressions sur les prix et d'un ralentissement du marché de l'emploi.

L'estimation initiale de l'Université du Michigan sur le sentiment des consommateurs en mars, prévue à 10 heures (heure de l'Est), montrera comment les gens anticipent les coûts de l'énergie dans les mois à venir. Les prix du brut ont frôlé les 100 dollars le baril alors que les hostilités au Moyen-Orient montraient peu de signes d'apaisement malgré les assurances de l'administration Trump quant à une résolution rapide. Les efforts tels que les rejets records de pétrole en urgence de l'Agence internationale de l'énergie et la licence américaine de 30 jours permettant aux pays d'acheter du pétrole russe et des produits pétroliers bloqués en mer n'ont pas réussi à faire baisser la flambée des coûts. A 08:48 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en hausse de 271 points, soit 0,58%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en hausse de 37 points, soit 0,55%, et le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 était en hausse de 134,75 points, soit 0,55%.

L'indice CBOE de la volatilité .VIX , jauge de la peur à Wall Street, a oscillé et était en dernier lieu en baisse de 1,8 point à 25,37, tandis que les contrats à terme liés à l'indice Russell 2000 RTYcv1 , sensible aux taux d'intérêt, étaient en hausse de 0,7%.

Les trois principaux indices américains sont en passe de connaître leur troisième semaine dans le rouge, le Dow .DJI , à forte composante financière, étant le plus durement touché, ce qui le place sur la voie de ses plus fortes pertes mensuelles depuis décembre 2024. Les inquiétudes concernant la qualité du crédit se sont aggravées cette semaine après que Morgan Stanley MS.N a interrompu les rachats dans l'un de ses fonds de crédit privé, à la suite de mesures similaires prises par BlackRock

BLK.N et Blue Owl OWL.N au cours des dernières semaines. JPMorgan Chase JPM.N a également restreint les prêts aux acteurs du crédit privé, tandis que Blackstone BX.N a dû faire face à une augmentation des rachats. Les actions de Blue Owl ont légèrement augmenté de 1 % dans les échanges de prémarché, tandis que BlackRock a légèrement augmenté de 0,8 %.

Les valeurs du voyage, les plus touchées par la guerre et l'augmentation des coûts de l'énergie, ont légèrement augmenté.

Les compagnies aériennes Alaska ALK.N et American AAL.O ont progressé de 0,9% chacune, tout comme Carnival CCL.N et Norwegian Cruise NCLH.N . Le fabricant de logiciels de conception Adobe < ADBE.O > a chuté de 8,5 %, car le directeur général de longue date Shantanu Narayen quittera son rôle une fois qu'un successeur aura été nommé, renouvelant les inquiétudes concernant sa stratégie alors qu'il est confronté à la perturbation de l'IA. La société de cybersécurité SentinelOne < S.N > a chuté de 3,7 % après avoir annoncé un bénéfice trimestriel inférieur aux estimations. Megacap Meta < META.O > a glissé de 1,3 % après qu'un rapport a indiqué qu'elle avait reporté la sortie de son modèle d'intelligence artificielle "Avocado" à mai au moins, au lieu de ce mois-ci.