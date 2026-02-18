Wall St s'apprête à ouvrir en hausse, les inquiétudes sur la technologie s'estompant

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les contrats à terme sont en hausse: Dow 0,25%, S&P 500 0,4%, Nasdaq 0,49%

Nvidia gagne du terrain, vendra des puces à Meta dans le cadre d'un accord pluriannuel

Palo Alto Networks chute après l'abaissement de ses prévisions de bénéfices annuels

Procès-verbal de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed attendu à 14 heures (heure de l'Est)

(Mise à jour avant l'ouverture des marchés) par Shashwat Chauhan et Twesha Dikshit

Les principaux indices boursiers américains devraient ouvrir en hausse mercredi, soutenus par les gains des valeurs technologiques, les inquiétudes liées à l'IA s'atténuant, tandis que les investisseurs attendent les minutes de la dernière réunion de politique de la Réserve fédérale américaine pour avoir un aperçu des perspectives de taux.

Les marchés ont été volatils mardi, le S&P 500 .SPX terminant en hausse de 0,1% après avoir chuté jusqu'à 0,9% en début de séance. Le Nasdaq .IXIC et le Dow .DJI ont connu des revirements similaires.

Les actions américaines ont été secouées ce mois-ci par des craintes que l'amélioration rapide des outils d'IA puisse perturber les modèles d'entreprise, affectant des secteurs allant des logiciels aux transports routiers.

Les valeurs technologiques liées à l'IA et les grandes capitalisations ont également perdu du terrain, les investisseurs exigeant des preuves plus solides que les investissements considérables dans la technologie stimulent de manière tangible les revenus et les bénéfices.

"Nous n'avons pas vraiment observé de baisse, juste beaucoup de volatilité quotidienne, ce qui implique que le marché est plutôt à la croisée des chemins et attend une sorte de catalyseur haussier ou baissier pour le pousser dans une nouvelle direction", a déclaré Sam Stovall, stratège en chef des investissements de CFRA.

La plupart des méga-capitalisations et des valeurs de croissance ont augmenté dans les échanges de pré-marché mercredi. Nvidia NVDA.O a augmenté de 2,3 % après que la société a déclaré avoir signé un accord pluriannuel pour vendre à Meta Platforms META.O des millions de ses puces d'intelligence artificielle actuelles et futures.

D'autres mégacaps ont également progressé. Amazon.com

AMZN.O a augmenté de 1,4 %, tandis qu'Alphabet GOOGL.O et Microsoft MSFT.O ont légèrement progressé.

Le compte-rendu de la réunion de janvier de la Fed, au cours de laquelle elle a maintenu son principal taux d'intérêt, est attendu plus tard dans la journée.

Selon l'outil FedWatch de CME, les traders estiment à environ 63 % les chances d'une réduction des taux d'au moins 25 points de base lors de la réunion de juin de la Fed, la première avec des chances supérieures à 50 %.

Le rapport sur les dépenses de consommation personnelle - la jauge d'inflation préférée de la Fed - sera au centre de l'attentionplus tard dans la semaine et devrait fournir des indications sur l'inflation et la façon dont elle pourrait avoir un impact sur les coûts d'emprunt.

À 08:33 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 a augmenté de 122 points, soit 0,25%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en hausse de 27,75 points, soit 0,4%, et le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 a gagné 122,75 points, soit 0,49%.

En ce qui concerne les résultats, les actions d'Analog Devices ADI.O ont gagné 5,6 % après que le fabricant de puces ait annoncé des résultats pour le deuxième trimestre supérieurs aux estimations de Wall Street.

Global Payments GPN.N a gagné 11 % après que la société ait

prévu un bénéfice annuel ajusté supérieur aux attentes, tandis que la société d'analyse de données Verisk VRSK.O a bondi de 11,7 % après avoir dépassé les estimations de bénéfice du quatrième trimestre .

Moderna MRNA.O a grimpé de 7,8 % après que la Food and Drug Administration américaine a accepté d' examiner son vaccin contre la grippe, annulant une décision antérieure de rejet de la demande .

Palo Alto Networks PANW.O a chuté de 6,9 % après que la société de cybersécurité a réduit ses prévisions de bénéfices annuels,tandis que Cadence Design Systems CDNS.O a augmenté de 6,4 % après que le fournisseur de logiciels de conception de puces a battu les estimations de revenus du quatrième trimestre.

Le New York Times NYT.N a augmenté de 1,8 % après que Berkshire Hathaway a annoncé un nouvel investissement dans l'entreprise de médias.

Le fabricant de disques durs Western Digital WDC.O prévoit de lever 3,17 milliards de dollars en vendant une partie de sa participation dans son ancienne unité Sandisk SNDK.O par le biais d'une vente secondaire d'actions, ce qui a entraîné une baisse de 3 % des actions de Sandisk.