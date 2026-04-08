Wall St s'apprête à ouvrir en hausse, le cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran stimulant le sentiment

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme sont en hausse: Dow 2,68%, S&P 500 2,73%, Nasdaq 3,53%

* Les valeurs pétrolières s'effondrent, les prix du brut chutant d'environ 14%

* Les compagnies aériennes et les croisiéristes profitent de la baisse des prix du pétrole

* Levi Strauss progresse après un relèvement de ses prévisions de bénéfices annuels

(Mise à jour avant l'ouverture des marchés) par Purvi Agarwal et Avinash P

Les principaux indices de Wall Street étaient prêts à ouvrir en force mercredi après que les États-Unis et l'Iran se soient mis d'accord sur un cessez-le-feu de deux semaines, ce qui a fait baisser les prix du brut en raison des attentes de reprise de l'approvisionnement en énergie par le détroit d'Ormuz.

L'annonce est intervenue quelques heures avant la date limite fixée par le président américain Donald Trump pour que l'Iran rouvre le détroit d'Ormuz, la voie navigable étroite qui gère généralement environ un cinquième du commerce mondial du pétrole.

Trump a déclaré mercredi que les États-Unis travailleraient en étroite collaboration avec l'Iran et qu'ils discuteraient avec Téhéran des tarifs douaniers et de l'allègement des sanctions .

Le cessez-le-feu a apporté un soulagement immédiat aux marchés mondiaux qui ont été secoués par des signaux contradictoires des deux côtés. Les indices boursiers des marchés asiatiques et européens ont augmenté de 4 à 5 %, tandis que les prix du pétrole brut ont chuté de plus de 14 % pour passer sous la barre des 100 dollars le baril.

"La question de savoir si ces premiers mouvements de 'risk-on' sont durables ou non est une autre question... S'il y a des preuves solides que le transport maritime recommence à emprunter le détroit d'Ormuz et que les choses peuvent revenir à la normale avant la guerre, les investisseurs s'enhardiront", a déclaré David Morrison, analyste principal du marché chez Trade Nation.

"Mais compte tenu de la complexité des problèmes, il est peu probable qu'un cessez-le-feu de deux semaines suffise à convaincre les investisseurs qu'ils peuvent se remettre à l'eau en toute sécurité

À 08:11 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en hausse de 1 254 points, soit 2,68%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en hausse de 182 points, soit 2,73% et le Nasdaq 100 E-minis

NQcv1 était en hausse de 860,75 points, soit 3,53%.

Les contrats à terme sur l'indice Russell 2000 RTYcv1 , sensible aux taux d'intérêt, ont bondi de 3,9 %, tandis que l'indice de volatilité CBOE .VIX a chuté de 5,48 points à 20,31, son point le plus bas depuis le 27 février.

Les actions américaines du secteur de l'énergie ont chuté dans les premiers échanges, suivant les prix mondiaux du pétrole. Les actions d'Exxon Mobil XOM.N ont perdu 6%, Chevron

CVX.N a chuté de 4,8%, et Occidental Petroleum OXY.N a perdu 8,3%.

Les actions liées aux secteurs des voyages et des loisirs ont légèrement augmenté. Les actions d'American Airlines AAL.N et de United Airlines UAL.O ont bondi de 12% et de 13,6%, respectivement, tandis que les croisiéristes Carnival CCL.N et Norwegian Cruise Line NCLH.N ont gagné 10,2% et 8,2%, respectivement.

Delta Airlines DAL.N a également progressé de 13 %, en ligne avec ses pairs, même si elle a prévu un bénéfice inférieur aux attentes pour le deuxième trimestre. Elle n'a pas mis à jour ses perspectives annuelles, en raison de l'incertitude sur les prix du carburant liée à la guerre en Iran.

Des inquiétudes persistaient quant au fait que la flambée des coûts de l'énergie pourrait peser sur la croissance économique et compliquer la trajectoire de la politique monétaire de la Réserve fédérale.

Les contrats à terme sur les taux d'intérêt montrent que les investisseurs ont 56 % de chances d'obtenir une réduction de 25 points de base d'ici la fin de 2026, selon les données compilées par le LSEG, alors qu'il y a un jour, ils ne prévoyaient pas d'assouplissement cette année.

Avant que la guerre n'éclate, les traders pariaient sur au moins deux baisses de taux d'intérêt de 25 points de base cette année.

Plus tard dans la journée, les investisseurs analyseront les commentaires des responsables politiques de la Fed, Mary Daly et Christopher Waller, ainsi que les minutes de la réunion de la banque centrale des 17 et 18 mars.

Les marchés analyseront également les chiffres de l'inflation locale plus tard dans la semaine afin de déterminer si les prix élevés du pétrole brut pendant la guerre ont augmenté les pressions sur les prix.

Levi Strauss LEVI.N a gagné 11,4% dans les échanges avant bourse après que le fabricant de vêtements en denim ait augmenté ses prévisions de ventes et de bénéfices annuels.