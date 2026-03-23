Wall St s'apprête à ouvrir en hausse après que Trump a reporté les frappes sur les centrales électriques iraniennes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Futures en hausse: Dow 1,42%, S&P 500 1,30%, Nasdaq 1,29%

* Les contrats à terme sur le Russell 2000 gagnent 2,5%

* L'indice de volatilité CBOE se replie après avoir atteint son plus haut niveau en deux semaines

* Les banques et les compagnies aériennes progressent sur un marché plus large

(Mise à jour avant l'ouverture des marchés) par Purvi Agarwal et Twesha Dikshit

Les principaux indices américains étaient en passe d'ouvrir en hausse lundi après que le président Donald Trump a déclaré qu'il ordonnerait à l'armée de reporter les frappes contre les centrales électriques et les infrastructures énergétiques iraniennes à la suite de "conversations productives" avecTéhéran.

L'agence de presse iranienne Fars News Agency a toutefois contesté la déclaration de Donald Trump , citant une source qui a déclaré qu'il n'y avait pas eu de communication directe avec les États-Unis, ni par le biais d'intermédiaires. L'armée israélienne a déclaré qu'elle menait des frappes sur l'Iran .

Néanmoins, lesmarchés mondiauxse sont nettement redressés après les commentaires de Trump , le STOXX 600 .STOXX européen et les métaux précieux devenant positifs, tandis que les prix du pétrole ont chuté, signe d'un regain d'appétit pour le risque.

Les marchés étaient en baisse après que les Gardiens de la révolution iraniens ont déclaré que Téhéran attaquerait les centrales électriques d'Israël et les centrales alimentant les bases américaines dans le Golfe si Trump mettait à exécution sa menace d'"anéantir" le réseau électrique iranien.

"C'est exactement ce que le marché avait besoin d'entendre pour réévaluer les prévisions les plus pessimistes. Cela signifie qu'il existe un potentiel de réouverture du détroit d'Ormuz; le prix en est fixé presque immédiatement", a déclaré Fiona Cincotta, analyste principale du marché chez City Index.

La reprise dépendrait de l'obtention de commentaires plus favorables, en particulier de la part de l'Iran, indiquant que des progrès ont été réalisés, a-t-elle ajouté.

A 08:03 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 a augmenté de 653 points, ou 1,42%, le S&P 500 E-minis EScv1 a ajouté 85,25 points, ou 1,3%, et le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 a gagné 312 points, ou 1,29%.

L'indice de volatilité CBOE .VIX - la jauge de la peur à Wall Street - a reculé après avoir atteint son plus haut niveau en deux semaines - et était en hausse de 0,30 point à27,08.

Les investisseurs ont réduit les paris sur les hausses de taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine après les commentaires de Trump, et ils se situent maintenant à 20 % en décembre, contre plus de 50 % auparavant, selon l'outil FedWatch de CME Group.

Les marchés avaient réduit les paris la semaine dernière pour montrer qu'aucun assouplissement n'était attendu en 2026 après que la Réserve fédérale a adopté un ton hawkish, projetant une inflation plus élevée et une réduction unique cette année.

Les contrats à terme sur l'indice Russell 2000 .RTYc1 ont augmenté de 2,5 %, après avoir baissé de plus de 1 % plus tôt. L'indice des petites capitalisations .RUT , sensible à la hausse des taux d'intérêt, a terminé plus de 10 % en dessous de son record de clôture du 22 janvier vendredi, confirmant qu'il était en territoire de correction .

Les prix du pétrole ont chuté de plus de 13 % et les actions du secteur de l'énergie ont inversé leurs gains. Exxon Mobil XOM.N et Chevron CVX.N ont perdu plus de 1% chacun dans les échanges avant bourse, tandis qu'Occidental Petroleum

OXY.N a perdu 4,5%.

Les compagnies aériennes ont bondi, American Airlines

AAL.N et United Airlines UAL.N ajoutant plus de 4% chacune.

Les banques, qui avaient fortement baissé pendant le conflit, ont progressé, JPMorgan Chase JPM.N et Goldman Sachs

GS.N ajoutant 1,6% chacune.

Les principaux indices de Wall Street ont enregistré vendredi leur quatrième semaine de baisse, le Nasdaqaffichant sa plus forte chute hebdomadaire depuis début février.

Les investisseurs attendent maintenant les enquêtes sur l'activité des entreprises et le sentiment des consommateurs plus tard dans la semaine.

Parmi les valeurs individuelles, Synopsys SNPS.O a gagné 4 % avant la cloche après que l'investisseur activiste Elliott Investment Management a réalisé un investissement de plusieurs milliards de dollars dans la société d'automatisation de la conception électronique.